Los programas del corazón de la tarde del viernes han hecho guardia en Sevilla par ano perderse ni un solo detalle de la boda más esperada de este otoño. Se trata del enlace de Isa P y Asraf, que por fin se van a dar el 'Sí quiero' tras meses de preparativos y otras polémicas.

TardeAR, el programa que presenta Ana Rosa por las tardes ha sido uno de los programas en cubrir este evento. La veterana presentadora no se encontraba en el plató dado que los viernes no acude a este espacio.

Un padrino para Isa P

Jorge Javier Vázquez es el padrino de boda de Isa Pantoja y llegaba a la finca de la ceremonia una hora antes. El presentador estaba deseando ensayar su paseo con la novia, nos contaba que no está nerviosa y dejaba claro que él no es el motivo de la ausencia de la madre de la novia.

“En ningún momento dudé a la hora de ser su padrino”, confesaba el presentador, aún en el coche a las puertas de la finca. Había hablado con ella, no la había notado nerviosa, pero él le había hecho una petición: “Tenemos que ensayar el paseo, no quiero dejarlo a la improvisación”.

Isabel Pantoja no asistirá a la boda, pero Jorge quería dejar claro que su presencia no ha sido la causa de esta ausencia. Es más, le dijo a la novia que podía utilizarle “como comodín” y, si o su madre o su hermano querían asistir, él no lo haría: “Yo no soy el motivo para que Isabel Pantoja hoy no esté aquí”.

El vestido del novio

Tras meses trabajando para tener todos los detalles, los dos tortolitos cuentan los minutos que quedan para sellar su amor ante todos sus seres queridos. Aunque ya sabíamos que Félix Ramiro ha sido el encargado de crear el traje de novio de Asraf, Anuar, su padre y de Albertito, no habíamos hablado en detalle con él para que nos desvelase detalles sobre estos looks.

Ya en Sevilla, el diseñador ha atendido en exclusiva a las cámaras de Europa Press y nos ha confesado que "Asraf es de la familia" porque empezó a desfilar para él cuando "todavía no era ni conocido ni famoso, lo cogí porque el chaval tenía buena actitud y era el perfil que buscaba".

Tras haber estado con él unos minutos, Félix nos confesaba que está nervioso a pesar de que "él dice que no", pero sobre todo "muy emocionado, le he dado un abrazo". Y es que tras varias complicaciones en la gestión de su boda, por fin ha llegado el día en el que se juren amor eterno.

En cuanto al estilismo que va a llevar el novio, Ramiro nos ha confesado que "el traje os va a sorprender porque nadie espera lo que va a haber" porque "es un look completo con pura elegancia, él tiene buen cuerpo y me dijo 'me ha dicho Isa que cuidadito, que sea algo elegante'. Va a ir muy sencillo, pero muy elegante... es color oscuro".

Además, nos hemos enterado de que el modelo "tiene dos trajes, uno para la ceremonia y otro, pero no tiene claro que se vaya a poner el segundo" y que tanto su hermano como su padre y el hijo de Isa tienen los diseños "en la misma línea" que el novio.