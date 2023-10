Todo apuntaba a que no se iba a producir, tal y como se aseguró desde algunos programas de televisión, pero al final Isa P puedo vivir un esperado momento el día antes de su boda con Asraf. Y no, no es que su madre, Isabel Pantoja, haya decidido aparecer en el último momento para celebrar el día más feliz de su hija, sino que se trata de otro plan que en principio se había anulado.

Estallan contra "lo que se ha hecho en la cara" Isa P para su boda: "¿Qué le pasa en la boca?" Y es que Isa P finalmente ha celebado una despedida de soltera o, al menos, algo paerecido. Tal y como aseguran en la web de Telecinco, la hija de la tonadillera reunió a sus damas de honor este jueves para celebrar su última noche como soltera. Fue un plan tranquilo, pero eso sí, tanto Isa P como sus damas de honor lucieron los típicos detalles de las despedidas de soltera como una chapa, una banda y una tiara con velo. El plan de la última noche de soltera de Isa P fue una cena con brindis por la celebración de este viernes, además de una sesión de belleza en un hotel. Las damas de honor de la hija de Isabel Pantoja también quisieron tener un detalle con la novia y le regalaron un objeto que irá atado a su ramo de flores. Pero no solo la novia celebró su última noche de soltera, también el novio. Con un plan igual de tranquilo, una reunión de amigos en una tetería de Sevilla. Pero sin duda, lo que entristecerá esta celebración será la ausencia de la madre de la novia, una ausencia que la propia Isa P no sabe explicar. Isabel Pantoja es una destacada cantante y figura pública en España, conocida tanto por su música como por su vida personal, que ha estado marcada por la controversia y los desafíos. Además de su carrera musical, Pantoja es madre de dos hijos, Francisco José, "Kiko", Rivera Pantoja e Isabel Pantoja, más conocida como Isa P., quienes también han estado bajo el escrutinio público debido a sus elecciones de vida y conexiones familiares. Isabel Pantoja nació el 2 de agosto de 1956 en Sevilla, España. A lo largo de su carrera, ha destacado por su voz poderosa y su versatilidad para interpretar varios géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Su debut en la música llegó a una edad temprana, y su talento natural la llevó a ganar reconocimiento en la industria. En lo que respecta a su vida personal, Isabel Pantoja se casó con el famoso torero Francisco Rivera, apodado "Paquirri", en 1983. Juntos tuvieron un hijo, Francisco José Rivera Pantoja. Sin embargo, su matrimonio se vio truncado en 1984 por la trágica muerte de "Paquirri" en una corrida de toros. Carrera musical Tras la muerte de su esposo, Isabel Pantoja continuó su carrera musical, convirtiéndose en una de las artistas más icónicas de la música española. A lo largo de los años, ha publicado numerosos álbumes exitosos y ha ganado premios importantes. Su música ha dejado una huella indeleble en la cultura musical de España. En cuanto a sus hijos, Kiko Rivera e Isa P han seguido caminos muy diferentes. Kiko Rivera siguió la estela musical de su madre aunque como DJ y Productor, aunque también se atreve a cantar. Además, tuvo un paseo fugaz por la televisión y actualmente es una de las personas que están vetadas por el código ético de Mediaset, con lo que no puede aparecer en sus programas ni tampoco ser nombrado. Esto ha causado situaciones un tanto extrañas, como durante la última edición de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco donde participaron sus dos primos e hijos de Raquel Bollo, Alma y Manuel; así como su cuñado, Asraf Beno. La sombra de Kiko Rivera planeaba durante los debates en plató, pero se las ingeniaron de tal manera que consiguieron hablar de él sin citarlo. Incluso, llegaron a sacar un vídeo en el que aparecía Kiko Rivera tapado con un tomate. Por otro lado, Isa P ha explotado su lado más influencer y de colaboradora televisiva, algo que no le ha gustado nada a su madre que pretendía que su hija tuviese una carrera profesional más alejada de los medios. Actualmente Isa P es colaboradora del programa Vamos a ver que presenta en las mañanas de Telecinco Joaquín Prat. La vida de Isabel Pantoja y sus dos hijos ha estado marcada por la atención constante de los medios y el público, así como por la constante especulación sobre su relación con su familia y las decisiones que han tomado en sus respectivas carreras. La muerte de "Paquirri" dejó una profunda impresión en la familia, y han enfrentado desafíos y presiones adicionales debido a su prominencia en la sociedad española. A pesar de los obstáculos y las controversias, Isabel Pantoja y sus dos hijos han dejado una huella duradera en la cultura española, ya sea a través de la música o su presencia en los medios de comunicación. Su historia es un testimonio de resiliencia y determinación en medio de los desafíos personales y profesionales que han enfrentado a lo largo de los años.