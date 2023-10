Empiezan a llegar a Sevilla los invitados a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. La primera a la que hemos podido ver en la estación del AVE de Santa Justa ha sido a Lydia Lozano, que siempre ha presumido de su buena relación con la hija de Isabel Pantoja y no se ha querido perder su 'sí quiero' al modelo marroquí, marcado por las ausencias.

Las más llamativas, sin ningún género de dudas, la de la tonadillera, con la que la popular colaboradora televisiva se ha mostrado muy crítica: "No me da tristeza, a mí me parece fatal. Imagino que todo el mundo vendrá para apoyar a esta niña, ¿para qué tiene a una madre? Para nada, es no tener a una madre, me parece increíble" ha confesado sin dar crédito a que la viuda de Paquirri no esté al lado de su hija en un día tan importante para ella.

"Una madre tiene que ir a la boda de sus hijos aunque no le guste el novio. ¿Quién no ha salido con un chico que no le gusta a tu padre o a tu madre? Pues todo el mundo. Me parece fatal" ha sentenciado, destacando lo conciliadores que se han mostrado tanto Dulce como Jorge Javier Vázquez, ofreciéndose a no ir al enlace si a Isabel Pantoja le molestaba porque su relación con ambos es de lo más tirante.

Sin embargo, y a pesar del desprecio que la tonadillera ha hecho a Isa al no asistir a la boda, Lydia tiene claro que será una celebración inolvidable. "Me imagino que Isa y Asraf lo habrán preparado con muchísimo cariño. El sitio me vuelve loca, muy árabe, muy andaluz. Y si es verdad lo que han dicho que son tres horas de cocktail y un plato solo me vuelve loca la boda. A mí lo que me gusta es estar hablando con todo el mundo y tomando cañas" ha confesado sonriente.

El padrino de la boda

En el desaparecido Cuentos chinos, Jorge Javier explicaba los motivos por los que ha decidido aceptar este papel tan significativo en la que promete convertirse en la boda con más ausencias del año."¿Sabes por qué dije que sí? Porque estoy harto de los rechazos que ha sufrido esta niña a lo largo de su vida. Y he dicho, 'conmigo no va a sufrir ningún rechazo'. Haz conmigo lo que quieras", ha confesado, lanzando un dardo a Kiko Rivera -que ni siquiera está invitado a la boda-.

Más colaboradres de Sálvame

Cansada de la polémica que ha habido estos días por la entrevista de Edmundo Arrocet, la colaboradora de televisión está dispuesta a desconectar de todo y pasar un rato agradable celebrando el amor de los dos tortolitos.

Carmen se dejaba ver en Sevilla y no confirmaba que ha viajado hasta allí para ir "de boda" y nos aseguraba que está dispuesta a pasárselo bien: "sí, claro que sí, vengo a una boda, evidentemente".

También se le preguntaba si posará o no para la exclusiva y ella contestaba que aunque "nadie me ha dicho nada" lo haría "incluso gratis si me lo piden", por lo que no descartamos que Carmen aparezca en ese reportaje fotográfico de la boda de Isa Pantoja.

En cuanto a las ausencias de Isabel Pantoja y Kiko Rivera a la boda, la hermana de Terelu Campos nos comentaba que "son cosas de familia que yo no me meto", pero sí que dejaba claro que al menos la tonadillera tendría que ir: "hombre, su madre por supuesto, cómo no" y, sobre el dj, aseguraba que "aunque no tuviera un bolo tampoco iría".

El otro plan de Kiko

Alejado de los focos y de las polémicas, Kiko disfruta de uno de sus mejores momentos. Enamoradísimo de Irene Rosales y centrado en sus 3 hijos, el Dj ha resurgido profesionalmente tras los delicados trances de salud que ha atravesado en el último año -además de sufrir un ictus en octubre de 2022 fue sometido a un cateterismo el pasado julio por problemas de corazón- y su última canción, 'El mambo', ocupa el número 2 en la lista de temas más escuchados de Spotify España.

En sus últimas apariciones, Kiko ha evitado pronunciarse sobre la boda de su hermana y ha guardado silencio tanto con las preguntas relacionadas con su ausencia, como con las que le pedían que lanzase un mensaje conciliador a Isa deseándole lo mejor en su gran día.

Un día en el que el Dj ni siquiera estará cerca -físicamente hablando- de la peruana. A pesar de que el enlace es en Sevilla, donde él vive con su mujer y sus hijas, Kiko ha puesto tierra de por medio a primera hora de esta misma mañana, a pocas horas del 'sí quiero' de su hermana.

Y así lo ha compartido él mismo en sus redes sociales, publicando una imagen de lo más sonriente en un avión y revelando dónde estará y qué estará haciendo mientras Isa se casa con Asraf. Su plan alternativo a la boda, un evento privado en Valencia, alejándose así de la hija de Isabel Pantoja y esquivando las preguntas de la prensa sobre su llamativa ausencia.