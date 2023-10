Supervivientes ha dado muchos momentos de los que hablar. Del programa han salido parejas, enemistades polémicas. Pero también el amor ha resisitido contra viento y marea y ha soportado todo tipo de calamidades y, sobre todo, comentarios del exterior. Es el caso de Alejandro y Tania Media. El ganador de la edición de 2022 y su novia fueron concursantes del reality y su participación no estuvo exenta de polémicas.

Los 'prontos' de Alejandro sorprendieron a audiencia y colaboradores. Enfados muy salidos de tono que mostraban el lado más agresivo del concursante. Sin embargo, Alejandro también demostró un lado tierno, leal y trabajador. Una receta que , sin duda, le valió para alzarse con la victoria del famoso reality deTelecincoo y lograr el premio de 200.000 euros.

A partir de ese momento, la pareja ha vivido junta en Cádiz, de donde es Alejandro y Tania ha continuado con su exitosa carrera de modelo, que parece que va viento en popa y en continuo ascenso.

No obstante, parece que uns nubes grises emborrona su paraíso de felicidad. Según anuncia la cuenta de Instagram 'lacuern's, la pareja podría haber terminado su relación. "Alejandro Nieto y Tania Medina parece que estos días no atraviesan por un buen momento (sentimentalmente hablando). Después del crucero que hicieron ambos ella se fue a Canarias por motivos de trabajo (modelo), y ahora a Madrid (para grabar canciones), y él ha ido subiendo algunas cosas que indicaban que algo no estaba bien… Ella, por su parte, también comentó algo en su directo de ayer y él le comentó soltándole algunas “pullitas”… demostrando así que la relación no debe pasar por su mejor momento. ¿Qué os parece todo?".

So muchas las voces que se han pronunciado en contra del ganador de supervivientes y han criticado su actitud. "Alejandro tiene aproximadamente 2 años". "Uf alejandro, el novio que NUNCA tendría. Y ella que se nota que quiere volar.. Mezcla explosiva". "Pues pienso que a Tania lo mejor que le puede pasar es dejarlo con Alejandro si algún día pasa, si es que no ha pasado ya xD", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Para más inri, el propio Alejandro ha querido contestar a sus haters con un mensaje poco conciliador. "Los que me criticáis creyendo que me conocéis sois unos basu.. ,si pensáis que me afecta las mierd.. que decís de mi que sepáis por donde me lo paso !!aquí todos sois muy valientes , por cierto hacéis especulaciones y vuestras películas pero en un segundo yo flipo !!venga chao".

Mensaje en sus redes

Hace una semana, el propio Alejandro colgaba una foto acompañada de un mensaje que hacía saltar las alarmas sobre el final de la relación con Tania. "La mayor decepción de tu vida llega cuando creías que te haría más feliz te hace en realidad más triste".

Tania, por su parte, ha permanecido al margen de la polémica y en su Instagram ha colgado imágenes de su desfile o de las promociones que realiza para marcas de cosméticos, cremas faciales o prendas.