Un pequeño detalle puede cambiar el curso de los acontecimientos. Es lo que ha pasado en el nuevo duelo entre Moisés y Óscar en El Rosco. El riojano iba lanzado en la primera vuelta hasta que ha sufrido un inesperado frenazo con la Z. Ese lapsus le ha hecho modificar su estrategia, a la vez que ha dado alas a su rival. Parece que las tornas han cambiado porque el madrileño ha llegado por segunda tarde consecutiva hasta los 23 aciertos.

La prueba ha estado igualada, con ligeras ventajas para Moisés. La mayor diferencia en el marcador ha estado en 19-12, aunque Óscar se ha acercado cinco letras con su siguiente turno. Por lo tanto, se esperaba mucho suspense… hasta que ha llegado un fallo sorprendente.

Moisés se ha precipitado al dar su respuesta con la Z. Prácticamente ni la ha pensado: “Zorrillo”. Cuando Roberto Leal le ha dicho “¡no!”, ha reaccionado al ver que la había liado. “Estaba pensando ya en la F”, ha reconocido. Este error le ha marcado como pocas veces se le ha visto, ya que después ha optado por la prudencia máxima. Ha llegado a 21 aciertos y ha decidido plantarse.

De esta forma, Óscar se ha aprovechado de un listón relativamente asequible para superarlo… y con creces. Ha llegado a 23 aciertos y, con la tranquilidad de saberse ganador de la tarde, ha intentado la heroica del bote de 982.000 euros.

Un dineral que no es niguna broma

La lucha entre Moisés y Óscar continúa y su gesta recuerda a los momentos épicos de Rafa y Orestes, dos concursantes que ya no solo forman parte de la historia de Pasapalabra, sino también de la televisión. Los aspirantes al bote no solo compiten por conseguir el jugoso premio final, que ya ronda el millón de euros, sino por evitar la silla azul, que a tantos buenos concursantes ha obligado a abandonar el programa en esta temporada. El último Fer, el gallego que luchaba investigando contra el cáncer y que parecía llamado a ser uno de los aspirantes al bote. Pero nada más lejos. De momento, Moisés ha logrado superar la barrea de los 100 programas y ya acumula un jugoso bote. en total, ha conseguido 75.000 euros y son muchos los usuarios que han celebrado y bromeado con esta cifra tan llamativa. "Al final no le hace falta ni conquistar el bote", aseguraba un usuaria de X (antigua Twitter).

Ahora, su objetivo es superar a óscar o, al menos, evitar que no le mande a la temida Silla Azul. Y eso que Óscar llegó en un momento de incertidumbre al programa. Fer, el gran rival de Moisés acababa de ser eliminado y, justo un día después, óscar terminaba con las esperanza del verdugo de Fer en la silla azul.

Su llegada al plató ha vuelto a reavivar la llama de aquellos apasionantes duelos entre Orestes y Rafa, donde en cualquier programa cualquiera se podía alzar con el bote, aunque finalmente fue Rafa quién consiguió más de 2 millones de euros en una jugada espectacular. En cuanto a su futuro en Pasapalabra, óscar dice no tener claro si tienes oportunidades para conseguir el tan ansiado premio final. Sin embargo, asegura que ganar el bote es ya palabras mayores. "Ahora mismo lo veo muy complicado y estoy aplicando un eufemismo tremendo, lo veo incluso fuera de mi alcance", asegura. Y, aunque insiste en que es de momento "una entelequia absoluta", deja una ventana a la esperanza: "Cierto es que, a veces, los astros se alinean", cuenta en la entrevista.