Ana María Aldón ha pasado, en menos de un mes, de la euforia a la desolación. El pasado 17 de septiembre su novio Eladio la sorprendía pidiéndole matrimonio en directo desdués de apenas cinco meses de relación y, enamoradísima, ella no dudaba en decirle que sí.

Una alegría que no duraba demasiado, puesto que días después su hija Gema Aldón entraba en escena y no dudaba en cuestionar públicamente la decisión de su madre: "Se ha precipitado, no me ha sentado nada bien la noticia. Se está equivocando. No le he dado la enhorabuena y le voy a decir que no se case. Ya estoy harta de aguantar hermanastros y hermanastras", estallaba en 'Socialité'.

Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Ana María y que, unidas a la decisión de Gema de abrirse un perfil en una conocida web para adultos -donde comparte imágenes subidas de tono a cambio de dinero- han provocado una brecha ¿insalvable? entre madre e hija.

Harta de que se esté especulando con que ambas han 'forzado' su enfrentamiento para convertirse en noticia y sacar partido económico a esta 'guerra' familiar, la exmujer de José Ortega Cano se ha sincerado este jueves en 'Fiesta' y ha revelado el problema de salud que padece y que se ha agravado a raíz de esta polémica con Gema.

Enfermedad

Una afección de corazón de la que no había habado hasta ahora y que, no oculta, se lo está haciendo pasar "muy mal": "Llevo mucho tiempo pasándolo mal. Yo tengo un problema de corazón, que eso no lo cuento, y me está afectando", ha revelado.

"Lo tengo desde el embarazo de mi hijo. Me encuentro a veces con las pulsaciones en 180 o las tengo en 43. Me dan bombazos y no sé qué hacer. Debería ir a revisiones, que lo he dejado. Yo no puedo estar así", ha añadido nerviosa, recordando que además de su problema de corazón, está el de su "salud mental": "Aparte, yo tengo mi problema de la cabeza. Tengo que convivir con eso todos los días, y a veces me cuesta mucho salir adelante", ha reconocido.

Sin embargo, y a pesar de su complicado estado, Ana María no ha llamado a Gema y no piensa hacerlo por el momento. Será la semana que viene, como ha anunciado, cuando se reencuentren en Sanlúcar en el cumpleaños de su madre y, como ha confesado, confía en que será entonces cuando pueda hablar cara a cara con su hija para intentar solucionar esta situación que le ha afectado más de lo que sabíamos.

Tras el programa, Ana María ha vuelto a hablar ante las cámaras de Europa Press y, además de revelar que lleva "tiempo ya" con su enfermedad de corazón y asegurar que "claro" que se está cuidando -"hay que estar alerta y pendientes siempre" apunta- ha reiterado su intención de reconciliarse con Gema: "Siempre he luchado por todo y por esto también. Todo se arreglará".

Además, la gaditana no ha dudado en mandar un mensaje a Ortega Cano después de que el diestro haya confesado que tiene ganas de volver a enamorarse un año después de su separación. "Está joven todavía y tiene vida, hay que enamorarse y vivir. Yo estoy muy feliz" ha afirmado.

Su hijo en las redes

Ana María Aldón cuenta con más de 200.000 seguidores en redes scoiales. Ahí cuenta sus vida privada, sus poroyectos personales y muestra el otro lado que no se ve en la pequeña pantalla o en las revistas. En sus últimas imágenes se le ha visto muy acaramelada junto a su prometido, Eladio. "Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir", contaba en una de sus fotos.

Además, también aparece en otras junto a su hijo José María Ortega, de 10 años, fruto de su matrimonio con José Ortega Cano. No obstante, las imañ´genes que ha subido acomañada del menos parece que le han valido multitud de críticas por parte de sus haters. "La hija no vende....no es de padre famoso....esta es muy lista y sabe lo que tiene que poner para vender.......agradece todos los dias a ortega el tren de vida que te ha proporcionado......si no tu vida seria otra muy distinta lista....". "Deja de exponer a un menor sea tu hijo o no lo sea, luego pedís para los menores que se les proteja, lo que pasa que lo que interesa es Ortega cano y no tu", escribían varios seguidores de la famosa.