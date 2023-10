Viernes negro para Telecinco. La cadena busca reinventarse y no sabe cómo. Hace una semana probó una receta que le salió bien. Pero un cambio en la apuesta ha supuesto un nuevo batacazo para la cadena de Mediaset.

‘Horizonte’, el programa de cCuatropresnetado por Iker Jímenez, cambió por un día de cadena para realizar un programa especial en Telecinco para abordar el actual conflicto entre Israel y Gaza, desde el ataque de Hamás al festival por la paz en Israel el 7 de octubre de 2023. Varias mesas de expertos y conexiones en directo desde la zona de conflicto han completado un programa que retrata la más cruda realidad bélica de la zona de Oriente Medio.

Sobrecogedor testimonio

Meirav Leshem escuchó cómo su hija, Romy Leshem, intentaba huir del ejército de Hamás en el festival por la paz de Israel. La joven disfrutaba del evento cuando Hamás entró en él y provocó una matanza que ha desencadenado una guerra abierta en el país. Así fue la sobrecogedora última llamada de Romy a su madre, que asegura que le dijo que pensaba que iba a morir.

"A las seis treinta horas recibí una llamada de mi hija y me dijo 'Mami, nos están bombardeando', no sabemos hacia donde huir. Estaban en un espacio al aire libre. Gritaban y corrían. Ella estaba con una amiga y no sabía qué hacer. Me preguntaba 'Mami, qué hago", relata Meirav a 'Horizonte', que pedía encarecidamente al programa que difundiese las últimas palabras de su hija.

La joven le habría dicho a su madre que un amigo había huido pero vuelto con el coche para recogerlas y huir. "Romy llegó a decirme 'Mami, nos vamos de aquí'. Le envié un mapa y le dije que debía ir al sur, pero no recibió ese mensaje y se dirigieron hacia el norte. A las diez quince horas horas recibí una llamada y me dijo 'Mami, nos han disparado. Estamos gravemente heridos, han disparado al coche y no podemos continuar", revela Meirav, quebrándosele la voz.

Lo que vino a continuación fue el auténtico horror. "Romy lloraba y hablaba y decía 'Mami, creo que voy a morir'. Yo estaba al otro lado del teléfono y no sabía qué decir. Le dije que no iba a morir y que la sacaríamos de allí. Estuve hablando con ella desde las diez quince hasta diez cincuenta ocho. Su voz comenzó a apagarse y dejó de hablar. Yo le decía lo mucho que la quería y lo que íbamos a hacer. Le decía que saldríamos de este horror. Entonces escuché un tiroteo muy cerca del coche. Eran voces que hablaban en árabe y estaba tratando de parar el coche y después se cortó la llamada", ha contado la madre de la asistente al festival por la paz en Israel.

El análisis no convence a la audiencia

Sin embargo, parece que la audiencia no ha acompañado a Iker Jiménez y a Telecinco en esta ocasión. El programa solo ha firmado "un 8.2% de cuota de pantalla, lo que se traduce en una media de 646.000 espectadores",segín informa el portal especializado en televisión VerTele. "El viernes pasado, la película El rey león firmó un 13.2% de share, por lo que Telecinco pierde 5 puntos en una sola semana", explican.

Parece que a Telecinco aún le queda recorrido para poder recuperar su hegemonía pérdida en dos franja stan competitivas como la tarde, donde fue líder indiscutible y las noches de los viernes, donde gozaba de una cómoda tranquilidad frente a sus principales competidores de otras cadenas, especialmente Antena 3. La cadena de Atresmedia sorprendió con una audiencia media de 1.554.000 espectadores, el 17.4% de la audiencia. Un dato que debe resultar preocupante para Mediaset.