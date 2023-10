Nagore Robles no está pasando por su mejor momento. La colaboradora televisiva debe pasar por quirófanos por culpa de una operación complicada.

Una experiencia que lleva tiempo relatando en sus stories de Instagram, en la que sus usuarios le han acompañado en cada visita médica ha hecho y ella ha podido desahogarse sobre lo difícil que está siendo esta situación en lo personal. "Estoy acojonada, esa es la verdad". En ese momento, la colaboradora televisiva tuvo que contener las lágrimas por el miedo que le daba pasar por quirófano y las operaciones. "Tengo miedo a no volver a sentir mi cuerpo como siempre, a no poder hacer todos los planes que siempre he hecho sin pensar si mi espalda me lo va a permitir".

Además, ahora ha confesado que le van a meter 4 clavos en el cuerpo y que debe hacerse más prueba de "tótax, electrocardiograma, etc". Para más inri, este problema "no le quita el sueño" dado que las pastillas que le han recomendado la dejan bastante casada y la colaboradora reconoce que "duermo hasta cuando no debo...".

Una vida nueva

La colaboradora televisiva abandonaba su casa en propiedad del centro de Madrid para alquilar una en las afueras en busca de otro ritmo de vida. "Para los cotillas, tranquilas, es alquilada, la mía la dejo con mucha pena para que la disfrute alguna inquilina y sea tan feliz como yo durante estos años en el centro de Madrid. Ahora el cuerpo me pide verde, mucho verde y otro ritmo".

En cuanto a lo profesional, Nagore Robles se ha unido a la ola de los podcasts y cuenta con el suyo propio en Podimo: "La Casa de mi Vecina". Sus redes sociales, claro está, tampoco las deja de lado. Hace unas horas ha publicado unas fotos que tenía guardadas que han incendiado las redes sociales.

Han sido meses agónicos para Nagore Robles, que ha visto muchas veces peligrar este particular sueño que hoy ya es una realidad. Tal y como compartía hace ya algún tiempo en sus redes sociales, la que fuera pareja de Sandra Barneda reconocía que había llegado el momento de dejar atrás su piso en el centro de Madrid. Ahora su cuerpo le pide otro ritmo, otra forma de vida. Este verano, se lo ha pasado imaginando la casa de sus sueños. "Me emociono por este notición", ha escrito la que fuera concursante de 'Gran Hermano' junto a un vídeo en el que se la puede ver llorando, con los ojos anegados en lágrimas. Por fin os puedo contar mi nueva aventura: Nash y yo nos mudamos. Este será nuestro nuevo hogar, donde llegamos con mucha ilusión, ganas de calma y felices de comenzar este camino juntos. Qué contenta estoy", ha reconocido la influencer, que ha compartido las primeras fotos de su nueva casa, todavía sin amueblar, pero que se aprecia que es de lo más espaciosa y luminosa.