La polémica en los programas de Telecinco traspasa las fronteras de la televisión y llega a X (antigua Twitter). Y es que dos colaboradores de Mediaset se han enzarzado en la red social: "¿Dónde está el machismo?".

Estamos hablando de Amor Romeira, colaboradora de Fiesta; y Miguel Frigenti, colaborador de GHVIP. Y es que la primera criticó al segundo por unas declaraciones que realizó en el reality sobre una de las concursantes. Y es que Frigenti llamó "vergüenza de tía" a una de las participantes de GHVIP, considerándolo como "machismo".

Pero Frigenti no se calló, y le respondió a Romeira: "¿Dónde está el machismo en la expresión “vergüenza de tía”?, es igual que si digo “vergüenza de tío”". Sin embargo, el colaborador no se quedó ahí y le dijo a Romeira: "Piensa antes de hablar, así te evitas el ridículo. De todas formas, no voy a entrar en tu juego. Creo que en la calle Alcalá hay un charco en el que todavía no te has metido; puedes ir corriendo y quejarte al ayuntamiento de Madrid, así sigues haciéndole honor a tu afán de protagonismo".

Fiesta

Después del cierre de "Viva la Vida," el programa presentado por Emma García y producido por Cuarzo Producciones que llegó a su fin el 24 de julio de 2022, Telecinco introdujo un nuevo proyecto titulado "Ya es Verano." Este programa, producido por Unicorn Content, llegó a la pantalla el 30 de julio del mismo año, con la esperanza de mantener una audiencia sólida durante la temporada alta. A pesar de los esfuerzos de la cadena y la productora para impulsar las cifras de audiencia, el programa no logró atraer el público esperado, y finalmente se despidió de la programación el 25 de septiembre de 2022.

El 15 de septiembre de 2022, Mediaset anunció el regreso de Emma García a las tardes de los fines de semana en la cadena, de la mano de la productora Unicorn Content. Este regreso venía acompañado de un nuevo programa que tomaría el relevo de "Ya es Verano." Hubo especulación sobre si el programa mantendría el nombre "Ya es Fin de Semana," pero según la revista Semana, en su edición digital publicada el 24 de septiembre de 2022, se confirmó que el nuevo programa se denominaría "Fiesta" y se estrenaría el 1 de octubre de 2022.

Colaboradores

El 30 de septiembre de 2022, Mediaset emitió un comunicado de prensa donde se dio a conocer el elenco de colaboradores que participarían en el programa. Entre los colaboradores destacados se encontraban figuras como Alba Carrillo, Alexia Rivas, Alejandra Rubio, Paloma Barrientos, Antonio Rossi, Beatriz Cortázar, Marisa Martín Blázquez, Aurelio Manzano, Kiti Gordillo, Lorena Vázquez, Sergio Garrido, Iván Reboso y Luis Rollán. Además, se adelantó que el programa inaugural ofrecería detalles sobre los primeros pasos de Tamara Falcó en México después de su ruptura con Íñigo Onieva, además de una entrevista realizada por Emma García a Isa Pantoja, entre otros contenidos.

El programa "Fiesta" se distingue por su enfoque en temas de crónica social, que incluyen entrevistas en el plató y tertulias con una amplia variedad de colaboradores. Asimismo, el programa ofrece reportajes, actualizaciones sobre los realities de la cadena y una selección variada de entretenimiento. Se destaca por su versatilidad para abordar cualquier noticia de actualidad relevante en el momento. Este formato de magacín - talk show cuenta con la experta conducción de Emma García y se ha convertido en una opción atractiva para los televidentes interesados en el entretenimiento y la información de actualidad.

Por su parte, GHVIP, es una versión deluxe del programa Gran Hermano, donde los que se encierran son personajes famosos.