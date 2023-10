Fer ha sido uno de los cocnursantes más queridos de Pasapalabra. El gallego llegó para enfrentarse a Moisés y sus duelos recoradron a aquellas gestas que tantas buenas tardes dieron al programa de Antena como las de Orestes y Rafa.

Pero la fortuna no sonrió al investigador, y la silla azul suspuso la sentencia final para l concursante, que cayó eliminado para sospresa de todos. Precisamente, la persona que le derrotó fue también eliminado por óscar, el nuevo rival de Moisñes y uno de los pesos pesados que ha tenido el concurso en los últimos años.

La salida de Fer fue una triste sorpresa para muchos. 4 programas son muchísimos, más de los necesarios para pasar a considerarlo familia. Moisés y Roberto Leal han tenido unas palabras de cariño y agradecimiento a un hombre que ha dejado huella en Pasapalabra. Hasta ahora, Fer se había despedido del programa desde el plató, dando un mensaje de ánimo a Moisés para hacerse con el bote como un “favor personal” pero, recientemente, Fer ha roto su silencio y se ha pronunciado en redes sociales, destapando todo lo que ha vivido en el programa, que no es precisamente poco. “He hecho algo que me había prometido no hacer jamás”, comienza Fer con su hilo en Twitter, refiriéndose a leer los comentarios sobre su “periplo catódico”. El exconcursante confiesa que, para su sorpresa, se ha encontrado con centenares muestras de apoyo y cariño. Lejos de sentirse apenado, Fer está contento de haber llegado a 84 programas de Pasapalabra sin experiencia en los concursos. “Mi aventura duró lo que tenía que durar”, comenta, reconociendo que duró muchísimo más de lo que esperaba.

Hoy he hecho algo que me había prometido no hacer jamás: leer comentarios sobre mi periplo catódico.📺Para mi sorpresa, lejos de ‘haters’ y alharacas, he encontrado centenares de muestras de apoyo, que estoy recibiendo por múltiples vías. Sirva este hilo para daros las GRACIAS🌈 pic.twitter.com/TyzXPdWhEu — Fer Castro Prado ➡️ mastodon.social/@FerCPr (@FerCPr) 22 de septiembre de 2023

Pero el sentimiento que predomina en el hilo es el AGRADECIMIENTO, en mayúsculas. Primero agradece a toda la gente que ha sentido sus éxitos como propios, los que le han mostrado su cariño, a todos los que le han acogido cada tarde como si fuera su familia.

Especialmente se acuerda de todas las personas que le conocían de antes y que siempre han estado ahí: amistades, familiares, compañeros de fatigas... “A quienes justo al final me ayudarme a prepararme mejor a cambio de nada”, escribe Fer.

En cuanto a los integrantes de Pasapalabra, Fer no se olvida de absolutamente nadie: desde Roberto Leal y Cristina hasta el personal no visible en plató... ¡hasta se acuerda del entrañable personal de hoteles y chóferes! “Y, por supuesto, a Moisés. Sin vosotros, nada hubiese sido lo mismo”, dice Fer. Tampoco se olvida de todos los invitados al programa, fuesen o no de su equipo. Les agradece los “momentos enriquecedores e inolvidables” que ha vivido con ellos en Pasapalabra.

Su hilo también ha servido para visibilizar las condiciones que sufre el colectivo de los predoctorales en España, que Fer lo sabe de primera mano. Reconoce que fue “una odisea” compaginar el ritmo alto de grabación con la vida “predoc”. Nacho Mangut, mítico exconcursante de Pasapalabra, ha sido el que ha puesto el foco en esta condición en la que ha estado viviendo Fer.

Además, el gallego ha aprovechado para reivindicar unos “salarios dignos y que la carrera investigadora se aleje de una precariedad incompatible con construir proyectos vitales a edades razonables”. Con el premio que se lleva de Pasapalabra está satisfecho, y califica como positivo su balance general en el concurso. ¡Que le quiten lo bailado!