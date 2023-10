Tamara Gorro se ha enfadado y mucho. La influencer ha publicado un stories en el que ha querido pedir disculpas a su "familia virtual" por todo lo que ha dicho. Y es que Goro ha estallado contra sus haters después de que haya salido a la luz de que se ha marchado unos días de vacaciones a roma con su exmarido, Ezequiel Garay, con el que tiene una muy buena relación tras el divorcio.

Todo ha empezado con una publicación de la cuenta lacuernis. "Después de que os enseñara imágenes de Tamara Gorro y Ezequiel Garay juntos por Ibiza en verano, ella desmentía en el programa “Y ahora Sonsoles” que hubiera reconciliación entre ellos… PERO… ha habido otro giro dramático de los acontecimientos ya que se han ido juntos a pasar unos días a ROMA ; ella acaba de subir fotos allí y mis súper cuernis de allí los han pillado 📸🕵️‍♀️, así que ya sabéis quién es su fotógrafo . Como veis en las imágenes están solos paseando y cogidos del brazo . Aquí hay tema… pero vamos ".

Muchos comentarios han salido a raíz de estas palabras criticando a la influencer. "Qué cuentista que es! Solo quiere protagonismo y hacerse la interesante, no entiendo la gente que la sigue". "A mí lo que me flipa después de ver las fotos en Roma es como hacen turismo con esos tacones y en una ciudad como Roma". "Nunca se han separado. Ella con su afán de protagonismo quiere volver a casarse con invitados de más caché que en la primera boda. El de hecho se lo pidió, pero ¿que sentido (precio/interés) tiene una boda si ya están casados? Solución: nos "separamos" y nos volvemos a casar. Al tiempo amiguis., son algunos de los comentarios que han acompañado a la publicación de la cuernis.

Tamara responde

Ante todos estos mensajes, Tamara Goro ha hecho un stop en sus vacaciones para mandar unos stories y hablar sobre este revuelo que se ha montado en redes sociales. "Yo estoy divorciada de Ezequiel, por el juzgado. Y soy una persona soltera, igual que Ezequiel", explicaba. "Quien quiera pensar que hemos vuelto, bravo. Quien quiera pasar que nos vemos de vez en cuando, bravo "Quien quiera pensar que vamos poco a poco para no cometer los errores pues bravo", afirmaba.

"Y ahora voy a pedir perdón a mi familia virtual, que yo sé que os gusta que comparta cosas. Pero en este viaje no voy a publicar nada más en estos días porqué no me apetece alimentar a la gentuza. Y nada que me voy a la calle, a disfrutar, con Eze, ¿vale?. Que no me escondo de nada", termina su vídeo

De hecho, en una de las publicaciones que Tamara Gorro ha subido a su feed, la influencer ha decidido desactivar los comentarios para evitar la entrada de frases negativas, haters y cuentas fakes que solo quieren criticas todo lo que hace ella durante su viaje y juzgar una situación que desconocen.