Isa Pantoja se encuentra viviendo unos días muy dulces tras pasar por el altar. La hija de La Pantoja ha tenido que esperar dos años para casarse con Asraf Beno. Ha sido un enlace lleno de secretismos, ya que los dispositivos móviles estuvieron prohibidos.

Sin embargo, los primeros detalles han ido saliendo a la luz a medida que pasan los días y los invitados dan algún que otro detalle anecdótico de lo que ocurrió durante la ceremonia y la fiesta de después.

Después del gran día, sin embargo, parece que Isa Pantoja no termina de recuperarse. La colaboradora suele recurrir a su canal de difusión de Instagram para contarle a sus seguidores más fieles cómo se siente: "Antes de la boda tenía mis bajoncillos por el agobio y también momentos de risa planificando todo y ahora después de la boda estoy igual porque ya ha pasado el gran día".

No obstante, si la hija de La Pantoja -gran ausencia en el enlace matrimonial- tuviera que quedarse con algo, es con la tranquilidad que por fin está sintiendo: "Los días previos aunque ya lo tenía todo estaba en un sinvivir". Y es que por su cabeza no paraban de rondar las típicas preguntas de un encuentro de este calibre mediático y social. "¿Estarán a gusto? ¿Les gustará?".

La influencer señala que todavía queda contenido por compartir a lo largo de esta semana y es plenamente consciente del momento vital en el que se encuentra. "Estoy ahora mismo parada un poco más alejada de la puerta del cole de Albert, pensando que soy muy afortunada", compartió en su canal de difusión.

¿Nuevo proyecto a la vista?

Tal es su emoción y la manera en la que ha vivido todo el proceso que ante sus ojos parece haberse abierto una nueva vocación muy relacionada: la organización de bodas y eventos. Así se lo ha contado a sus seguidores, con quien ha compartido que este proceso le ha encantado.

Estas últimas horas Isa Pantoja ha presumido de invitados subiendo los conjuntos de todos, pero sin duda ha querido hacerle una mención especial a su prima Anabel Pantoja: "Lució espectacular, y lo más bonito fue el discurso que hizo".

Precisamente Anabel quiso compartir cómo fue la preparación para el gran día de su primera con un vídeo especial en su cuenta de Instagram. La también colaboradora televisiva acudió al enlace junto a su pareja David Rodríguez, con el que no se ha dejado ver en público en muchos enlaces. Ella fue la única familiar de Isa Pantoja que acudió a la boda, tras la marcada ausencia de su tía Isa Pantoja y su primo Kiko Rivera.

No obstante, no toda la boda estuvo cargada de momentos emotivos. Isa Pantoja y Asraf tuvieron que pasar por un mal trago después de echar a una de las ex invitadas. Se trató de Aneth, amiga en un pasado de Isa que en su momento estaba invitada a la boda, pero a la que finalmente se le retiró el derecho de acudir. A pesar de los incidentes e imprevistos que se han estado interponiendo al enlace durante dos años, finalmente