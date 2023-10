Hace unos meses el mundo de la televisión se enternecía tras conocer una noticia que iba a cambiar por completo la vida de dos de sus personajes más queridos. La audiencia vivió la historia de amor entre Lara y Hugo a su paso por La Isla de las Tentaciones con mucha cercanía y hasta hoy siguen alegrándose por todos sus logros.

La pareja superó aquella prueba y ahora siguen compartiendo su vida en pareja con sus seguidores a través de Instagram. La noticia de que estaban esperando a un bebé dejó a todo el mundo en vilo, a la espera de más avances sobre cualquier cosa que pudiera pasar.

De esta manera llegó la noticia sobre el sexo del bebé, que será un niño, y ahora la del nombre que ambos han elegido para su criatura. Lara y Hugo aumentan en número su familia, a la que ya se suman dos perros y una cabra.

La decisión de la pareja

Hace unas horas la pareja publicaba una sesión de fotos en la que posaban junto a sus perros y en la que se hace cada vez más evidente la barriga de Lara. La ex de La Isla de las Tentaciones ya va por la semana número 26 y espera que el niño llegue al mundo a finales del mes de enero.

Después de darle muchas vueltas al posible nombre de la criatura, parece que por fin se han puesto de acuerdo: Nicolás Tronti Pérez. Muchos de sus seguidores se quedaron sorprendidos del hecho de que el apellido de ella fuera primero.

Lara explicó cómo habían tomado esta decisión a través de sus historias de Instagram: "Mi papá murió cuando yo tenía dos años y tenía claro que el día de mañana cuando estuviera con alguien me gustaría que aceptara que yo quisiera ponerlo de primero y así no perderlo. La verdad que tuve suerte de que Hugo desde le minuto uno lo entendió y dijo que sí. Además que me encanta y es poco común".

A la pregunta de si iban a registrar el nombre de su bebé como Nicolás o Nico, contestó que lo harían con el nombre completo, pero que él podría elegir la manera en la que querían que le llamaran. Eso sí, "Nico a secas le gusta mucho".

El estado del embarazo

Lara también ha compartido el hecho de que se le está haciendo un embarazo muy llevadero: "Tengo que decir que estoy llevando un embarazo maravilloso y no tengo queja de absolutamente nada. Me siento muy afortunada".

En cuanto a las otras opciones de nombres, confesó que Hugo tenía muchas opciones en la cabeza y que en un principio no parecían ponerse de acuerdo. "El que me gustaba era Tomi y a Hugo nada, entonces estábamos entre Hugo y uno muy gallego, que es Martiño, pero es largo y la 'ñ' no la hay en todo el mundo". De hecho, la ex de La Isla de las Tentaciones contó que la primera opción de Hugo había sido precisamente Nico.