La polémica que ha servida entre Bertin Osborne y Gabriela Guillén desde que sabemos que el presentador de televisión quiere hacerse una vez nazca- una prueba de paternidad respecto al hijo de la modelo, ha dado mucho que hablar. De momento, el cantante sigue desaparecido y parece que así va a seguir hasta que pase toda esta tormenta

Hace unos días el Maestro Joao acudía a LAGO COMEDY CLUB, el estreno del nuevo espectáculo de Miguel Lago, y allí hablamos con él de diversos temas de actualidad. Entre ellos, el de Bertín y Gabriela, y lo cierto es que nos dejó boquiabiertos porque sabe perfectamente el sexo del bebé que esperan.

"Es niño", aseguraba, algo que tiene "clarísimo y que será muy mono, pero, niño". y es que todavía no se ha desvelado si esperan una niña o un niño porque así lo ha querido ella.

Por otro lado, el vidente nos hablaba del fallo de Londres sobre la demanda de Corinna Larsen al Rey Juan Carlos... dejando claro que Juan Carlos no lo ha hecho bien, pero la Corinna no me gusta, es una lagarta, Corinna que eres una lagarta, no me gusta lo que has hecho

Con el sentido del humor que le caracteriza, el Maestro Joao nos comentaba que el emérito la deniega por lo que no puede reclamar y tampoco debería hacer más podcasts Corinna, no hagas podcasts, que no me gusta, yo sabía que mentia, que era fagarta, lo sabia hace tiempo".

Por último, le preguntamos si cree que puede ser posible una reconciliación entre Cayetano Martínez de Irujo y sus hermanos y muy rotundo, nos contestaba que no se resuelve y dejaba claro que yo estoy con Eugenia siempre, Cayetano muy bien, muy majo pero Eugenia para adelante. Eso está roto para los restos, no se unen"

La reacción de la hija de Bertín

La polémica rodea a Bertín Osborne. En los últimos días son varias las informaciones que se han dado en diferentes medios de comunicación sobre su actitud respecto a la madre de su futuro hijo, Gabriela Guillén. Convencido de que la fisioterapeuta ha filtrado información a periodistas y ha cobrado dinero por las portadas que ha protagonizado recientemente -saliendo de la casa del presentador en Madrid y relajándose en las playas de Huelva- el artista ha roto toda relación con ella y ahora se comunicarían tan solo a través de sus abogados.

Además, y para comprobar que el bebé -una niña- es suyo, Bertín le habría pedido una prueba de paternidad cuando nazca; y mientras tanto, y después de meses pasándole a Gabriela una generosa cantidad económica para ayudarla con sus gastos, habría decidido 'cortarle el grifo' y no darle más dinero por el momento.

Informaciones que su hija Alejandra Osborne, uno de los grandes apoyos del artista en estos momentos convulsos, no ha tardado en poner en duda: "A mí ya no me sorprende nada, pero si no sale de su boca no me creo nada" ha asegurado ante los micrófonos de Europa Press.

Unas declaraciones tras las que Alejandra ha reaparecido en Sevilla disfrutando de un plan muy especial que le ha hecho recuperar la sonrisa y con el que se ha desmarcado de las polémicas protagonizadas por su padre. Acompañada por sus hijos, la empresaria ha asistido al festejo solidario que ha tenido lugar este domingo en la Plaza de La Maestranza y, despreocupada, ha fingido no oír las preguntas para no revelar cómo está sobrellevando Bertín todo lo que se ha dicho sobre él.

