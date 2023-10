Ya no queda nada para uno de los regresos más esperados de la temporada. Y es que el mítico Un, dos, tres regresa el próximo día 19 a través de la plataforma de streaming Twitch. Hasta ahora se conocía el nombre de la persona que ejercería como maestro de ceremonias, The Grefg, en cuyo canal se emitirá el programa. Pero no estará solo, también habrá una copresentadora que conoces mucho más de lo que crees.

El nuevo Un, dos, tres completa su equipo, esta es la persona que sustituirá a una de las hermanas Hurtado Si te digo Carla Pulpón, igual te costará un poco identificarla o ponerle cara. Sin embargo, no tendrás dudas al conocer que es la actriz bajo la que se escondía Mapi en TVE o, hasta hace unas semanas, Jing Jing, la "mascota" de los Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez, que fue cancelado. De momento hay mucha expectación sobre cómo será el regreso de este mítico programa que, en teoría, guardará la esencia del programa original. De hecho, recupera a Ruperta como mascota del programa y también contará con las Tacañonas, que volverán a ser representadas por las gemelas Teresa y Fernanda Hurtado. Junto a ellas estará el youtuber MisterJagger, que sustituirá a Paloma Hurtado, la tercera tacañona. "Un, dos, tres... responda otra vez" fue un icónico programa de televisión producido por Televisión Española (TVE) que se emitió durante varias décadas y se convirtió en un referente de la televisión española. Su influencia en la cultura y el entretenimiento en España es innegable, y sigue siendo recordado con cariño por generaciones de espectadores. El programa se estrenó en 1972 y fue creado por Narciso Ibáñez Serrador, un renombrado director de televisión. A lo largo de su historia, el programa tuvo varias versiones y nombres, pero la más famosa y longeva fue "Un, dos, tres... responda otra vez". Este programa tenía un formato único que combinaba juegos, concursos, música, y comedia, y se convirtió en una de las principales fuentes de entretenimiento en la televisión española. El programa también presentaba números musicales, bailes y humor. Los cómicos participantes, como Micky o Mayra Gómez Kemp, que acabó como presentadora del programa, se hicieron muy populares y dejaron una marca duradera en la televisión española. La combinación de entretenimiento, música, humor y premios atractivos hizo que "Un, dos, tres... responda otra vez" fuera un éxito en la televisión española durante casi dos décadas. Cambios y evoluciones A lo largo de los años, el programa experimentó cambios y evoluciones en su formato, pero siempre mantuvo su esencia y espíritu de entretenimiento. También se emitieron ediciones especiales, como programas de Navidad, que se convirtieron en un elemento básico de las celebraciones navideñas en España. "Un, dos, tres... responda otra vez" dejó una huella imborrable en la cultura televisiva española. Su mezcla de diversión, creatividad y premios atractivos lo convirtió en un programa querido y respetado por espectadores de todas las edades. Aunque el programa dejó de producirse en 2004, su legado perdura en la memoria de aquellos que disfrutaron de sus emocionantes episodios y su formato único. "Un, dos, tres... responda otra vez" fue un programa de televisión que marcó una época en la televisión española. Su formato innovador y entretenido, sus emocionantes juegos y su capacidad para hacer reír a la audiencia lo convirtieron en un fenómeno televisivo que aún es recordado y apreciado en España. A pesar de su desaparición de la programación, su legado perdura como un ejemplo de televisión de calidad y entretenimiento. Ahora el programa encara una nueva etapa en la que se adapta a los nuevos consumos audiovisuales, fuera de la televisión convencional, y a través de la plataforma de streaming de Twitch. De este modo, parece que va destinado sobre todo al público más joven.