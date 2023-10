La boda de Isa P y Asraf sigue dando mucho de que hablar días después de haber terminado. Y ahora es Terelu Campos la que se moja y afea la ausencia de Isabel Pantoja en este bonito día para su hija: "Eso no hubiera pasado nunca en nuestra familia".

Terelu hace estas declaraciones en el blog que tiene en la revista Lecturas, donde cuenta que animó a su hermana Carmen a acudir al enlace. Tal y como explica, Carmen Borrego e Isa P se hicieron íntimas durante la emisión de "Supervivientes", el reality de supervivencia de Telecinco, pero dada la cercanía del fallecimiento de María Teresa Campos, Carmen tenía dudas de si era correcto o no, asistir al enlace. Por eso Terelu la animó a acudir, sobre todo para arropar a Isa en un momento como este en el que la familia brilló por su ausencia.

Y no por su hermano, Kiko Rivera, que ni siquiera estaba invitado, sino por Isabel Pantoja. Para Terelu Campos: " ¿merece esta niña sentirse abandonada por su familia? ¡Nadie merece eso! ", señaló. Por eso, entendió perfectamente la presencia de Jorge Javier Vázquez, asegurando que lo que menos le gusta al presentador de Telecinco es acudir a un enlace. "Si su madre hubiera ido sé que tú no hubieras estado allí. Me alegro tanto y estoy contenta de que le hayas hecho ese regalo de cariño a Isa Pantoja", decía refiriéndose directamente al presentador.

La figura de Terelu Campos en la televisión española es ampliamente reconocida por su larga y exitosa trayectoria en los medios de comunicación. A lo largo de los años, ha desempeñado diversos roles, desde presentadora hasta colaboradora en programas emblemáticos de la televisión en España.

Primeros pasos

En sus primeros pasos en la televisión, Terelu participó en la película "Zocta: Sólo en la Tierra se puede ser extraterrestre", dirigida por Joe Rígoli en 1988. Esto marcó el inicio de su incursión en los medios de comunicación y la puso en la mira del público y de los productores de televisión. En ese mismo año, Terelu dejó la radio para embarcarse en una nueva etapa como productora y coordinadora musical en el programa de Jesús Hermida, "Por la mañana". Más tarde, colaboró en los programas de su madre, María Teresa Campos, como "A mi manera" (1989-1990) y "Ésta es su casa" (1990-1991). Su labor como productora musical fue destacada en "Pasa la vida" de TVE, bajo la dirección de María Teresa Campos. Además, Terelu participó en el programa navideño de TVE, "Telepasión española", consolidando así su presencia en la televisión.

En un punto de su carrera, surgió un bulo sobre su participación en la serie "Canguros" de Antena 3 en 1995. Este rumor fue desmentido por la propia Terelu Campos. Sin embargo, su deseo de explorar nuevos horizontes televisivos la llevó a realizar esta serie de cuatro capítulos, interpretando el papel de la hermana de Almudena, personaje encarnado por Ana Risueño. En 1996, Terelu cambió de cadena y se unió a Telecinco, donde colaboró y copresentó el programa "Día a día" de María Teresa Campos hasta junio de 1997. Además, en ese mismo año, tuvo el honor de presentar la gala de "Miss España", un evento de relevancia nacional.

En junio de 1997, comenzó a presentar "En Exclusiva", un programa de entrevistas y variedades que se emitió en Canal 9 y Telemadrid. En septiembre del mismo año, Terelu Campos amplió su repertorio al presentar "Con T de tarde", un magacín que permaneció en antena hasta junio de 2004. Este programa se convirtió en un referente de las tardes televisivas en España. En septiembre de 2004, Terelu dio un nuevo giro en su carrera al unirse a Antena 3, donde colaboró junto a su madre en el programa matinal "Cada día". Asimismo, ese mismo año, presentó el concurso "La Granja" en la misma cadena, y continuó en la segunda edición del concurso al año siguiente.

Entre 2006 y 2007, Terelu Campos participó en el concurso de monologuistas "El club de Flo" en La Sexta. Este nuevo desafío reflejó su versatilidad como comunicadora y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros televisivos. En el último trimestre de 2008, Terelu sorprendió al público al participar como concursante en "¡Mira quién baila!" de Televisión Española. Compartió programa con figuras como Ana García Obregón y Vicky Martín Berrocal en un emocionante concurso de baile.

Regreso a Telecinco

En 2007, Terelu regresó a Telecinco, donde continuó su exitosa carrera en el programa "La noria". Desde entonces, ha sido una colaboradora habitual en el canal, destacándose por su presencia carismática y sus opiniones francas sobre los temas del día. A partir de 2009, Terelu Campos se convirtió en la co-presentadora del programa "¡Qué tiempo tan feliz!" de María Teresa Campos. Además, a partir de 2010, comenzó a colaborar en programas como "Sálvame" y "Mira quien mira", consolidando su papel como una de las voces más reconocidas en la televisión española.

En febrero de 2011, Terelu Campos asumió la conducción del especial "La Caja Deluxe", un programa que exploraba la terapia psicológica de los colaboradores del formato, lo que le permitió mostrar una faceta diferente de su trabajo en televisión. En 2014, la audiencia fue sorprendida cuando anunció su decisión de tomar un descanso temporal de la televisión. Terelu expresó abiertamente que no se sentía feliz con su trabajo en ese momento. Sin embargo, su regreso a la pequeña pantalla no se hizo esperar, ya que en julio del mismo año confirmó su vuelta para retomar su rol como colaboradora en "Sálvame", un programa que ya le era muy familiar.

Uno de los hitos más destacados de su carrera llegó en 2016, cuando se convirtió en protagonista junto a su madre en el docu-reality "Las Campos", que fue emitido por Telecinco. Este programa ofreció una mirada única a la vida y las vivencias de Terelu y su familia, lo que atrajo la atención de una amplia audiencia. En 2017, Terelu participó de manera excepcional como entrenadora de cocina en la quinta edición de "Gran Hermano VIP". Esta incursión en el programa no fue en calidad de concursante, sino como un apoyo especial para los participantes, lo que le brindó una oportunidad única de demostrar sus habilidades en la cocina.

Además de su carrera televisiva, Terelu Campos también ha diversificado sus intereses. Ha sido la fundadora de Rubitecam, S.L., una empresa que ha desempeñado un papel relevante en su vida profesional. Además, fue una de las presentadoras que condujo las Campanadas de fin de año en 2017/2018, un privilegio reservado a figuras destacadas de la televisión en España. En febrero de 2019, Terelu fichó por Telemadrid para colaborar en el programa "Huellas de elefante", lo que marcó su regreso a esta cadena después de un tiempo alejada. Esta colaboración le permitió seguir compartiendo su experiencia y opinión en un formato que atraía a una audiencia regional.

En abril de 2019, Terelu tomó un nuevo rumbo en su carrera al abandonar "Sálvame" después de nueve años de colaboración. No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que fichara como colaboradora del programa "Viva la vida" en Telecinco, lo que la mantuvo activa en la televisión. Durante el año 2019, colaboró en el programa "Aquellos maravillosos años" de Toñi Moreno, que se emitió en Telemadrid. Esta colaboración le permitió explorar y recordar momentos icónicos de décadas pasadas, añadiendo su perspectiva única.

Colaboradora

En 2020, Terelu se sumó como colaboradora a programas como "Hormigas blancas" y "El debate de las tentaciones", ambos en Telecinco. Además, asumió el papel de presentadora sustituta en "Dar cera, pulir 0" en Movistar+. Un momento destacado en su carrera televisiva llegó en 2020, cuando participó en el programa "Mask Singer: adivina quién canta", interpretando al disfraz de Cerdita y convirtiéndose en la sexta desenmascarada, lo que generó emoción y expectación en la audiencia. En abril de 2021, Terelu fue confirmada como participante en la sexta edición de "MasterChef Celebrity" en Televisión Española. En este programa, compartió la cocina con otras figuras destacadas, como Verónica Forqué, David Bustamante y Vanesa Romero, ofreciendo una perspectiva diferente de su habilidad culinaria.

En enero de 2022, Terelu hizo su regreso a "Sálvame" como presentadora de "Sálvame Lemon Tea", junto a la periodista María Patiño, un espacio que ofreció un enfoque refrescante dentro del programa. Sin embargo, esta sección fue cancelada el 25 de marzo de 2022. En febrero de 2022, Terelu volvió a Telemadrid para presentar el programa "Especial Juntos" en un horario nocturno, lo que le permitió llegar a una audiencia diversa. El 1 de abril de 2022, asumió el papel de presentadora de "Sálvame" a dúo con María Patiño, ocupando el lugar de Carlota Corredera en los días en que este se ausentaba del programa. Su versatilidad y experiencia televisiva resultaron valiosas para mantener la dinámica del programa.

El 19 de agosto de 2022, Terelu presentó puntualmente "Viernes Deluxe", nueve años después de haber sido apartada del formato, lo que generó expectación y nostalgia entre los seguidores del programa. Finalmente, el 23 de junio de 2023, Terelu Campos, junto a María Patiño y Adela González, presentó el último "Sálvame" de la historia, tras 14 años en emisión. Un hito que marcó el final de una era en la televisión española. Del mismo modo, el 14 de julio de 2023, Terelu y María Patiño presentaron juntas el último programa de "Viernes Deluxe". A pesar de los altibajos, Terelu Campos ha dejado una huella indeleble en la televisión española, demostrando su versatilidad y dedicación a lo largo de los años. Su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y mantenerse relevante en la industria es un testimonio de su talento y perseverancia.