RTVE investigará internamente por qué se emitieron en directo las imágenes del cadáver de Álvaro Prieto en el programa 'Mañaneros. Así lo ha anunciado este lunes la corporación publica a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación tras lo acontecido en su programa matinal.

"El programa, tras pedir disculpas en directo, ha puesto ya a disposición de la Policía todo el material audiovisual que obra en su poder y ha ordenado la retirada inmediata de su emisión digital. Asimismo, RTVE ha procedido a abrir una investigación interna", asegura el escrito.

Por otro lado, además de las disculpas de Jaime Cantizano, la corporación también ha aprovechado el mencionado comunicado para disculparse por lo sucedido: "RTVE lamenta profundamente las imágenes emitidas esta mañana en directo en el programa ‘Mañaneros’ en el marco de la investigación sobre la desaparición de Álvaro Prieto. Unas imágenes que nunca deberían haberse emitido".

Anabel Pantoja explota en redes

Son muchas las voces que se han pronunciado por este trágico suceso. No solo por el lamenatble fallecimiento del joven, sino por cómo se ha tratado la información en el programa en el que se ha emitido las imágenes. Una de las personas que ha publicado un mensaje en sus redes sociales es Anabel Pantoja, que se ha mostrado muy enfadada por lo ocurrido y se ha queirod "mojar" con una opinión personal. "Incomprensible que siendo todo tan delicado sean capaces de divulgar imágenes tan hirientes para una familia. Todo mi apoyo para esas personas que acaban de enterarse por la TV de la noticia. Perder a un ser querido de esa manera y sin ningún tacto. También aprovecho para mojarme y siento mucho decir que me hizo falta una búsqueda profunda por parte de nuestros Agentes de Policía, Guardia Civil y todos los responsables de Renfe. NEFASTO EL TRABAJO Y SIENTO MUCHÍSIMO NO SENTIRME ORGULLOSA DE ELLOS", escribía,

"Álvaro no tenías que haberte ido tan pronto. Tenías tanto para vivir, tanto por jugar, tanto para sonreír y disfrutar. No te he conocido, pero te has metido en mi corazón descansa en paz", ha escrito.

¿Ha contactado Isabel Pantoja con su hija tras su boda?

La polémica continúa en torno a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, ya que la ausencia de la madre de la novia quedará marcada para siempre. La ceremonia, que tuvo lugar el pasado viernes, ha generado múltiples rumores y especulaciones debido a la ausencia de otros miembros de la familia Pantoja.

Por su parte, Anabel Pantoja ha sorprendido a todos al evitar hacer declaraciones sobre el gran día de su prima Isa. A pesar de las numerosas preguntas de la prensa y de las dudas que giran en torno a la familia Pantoja, la influencer ha optado por mantener un muro de silencio en relación a este evento tan especial.

La falta de detalles sobre la relación de Isa Pantoja con su madre y su ausencia en la ceremonia -al igual que la de otros miembros de la familia- han alimentado aún más las especulaciones y teorías en las redes sociales. La enigmática actitud de Anabel Pantoja ha dejado una vez más a todos intrigados y ansiosos por conocer más detalles sobre lo sucedido.

Hasta el momento, tanto Isa Pantoja como Asraf Beno han guardado silencio en las redes sociales y en los medios de comunicación, sin contar con la exclusiva con la que han protagonizado una revista.