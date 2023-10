Córdoba ha rendido este martes un homenaje con su silencio al joven Álvaro Prieto, el joven desaparecido cuyo cadáver fue encontrado ayer, y que murió electrocutado por el contacto con una catenaria tras subirse en la parte superior de un tren de cercanías.

El Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla, que lleva la causa por el fallecimiento del joven Álvaro Prieto, desaparecido la pasada semana en la capital hispalense y localizado este lunes entre dos vagones de un tren en las inmediaciones de la estación de Santa Justa, ha recibido el adelanto de la autopsia practicada al cadáver en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla. El joven habría fallecido por electrocución, según informan fuentes del TSJA.

El cadáver del joven cordobés fue hallado de manera fortuita al moverse un tren parado en la zona de talleres de la estación desde el pasado mes de agosto. Los primeros indicios ya apuntaban que pudo morir electrocutado al tocar la catenaria que suministra la corriente eléctrica a los vagones.

Las imágenes que emitió el programa Mañaneros de TVe en la que se muestra el cadáver han corrido como ola pólvira y las críticas no se han hecho esperar. RTVE investigará internamente por qué se emitieron en directo las imágenes del cadáver de Álvaro Prieto en el programa 'Mañaneros. Así lo ha anunciado este lunes la corporación publica a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación tras lo acontecido en su programa matinal.

"El programa, tras pedir disculpas en directo, ha puesto ya a disposición de la Policía todo el material audiovisual que obra en su poder y ha ordenado la retirada inmediata de su emisión digital. Asimismo, RTVE ha procedido a abrir una investigación interna", asegura el escrito.

Por otro lado, además de las disculpas de Jaime Cantizano, la corporación también ha aprovechado el mencionado comunicado para disculparse por lo sucedido: "RTVE lamenta profundamente las imágenes emitidas esta mañana en directo en el programa ‘Mañaneros’ en el marco de la investigación sobre la desaparición de Álvaro Prieto. Unas imágenes que nunca deberían haberse emitido".

Por su parte, Sumar ha reclamado hoy a la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, que dé explicaciones sobre la emisión en directo en un programa matinal del cuerpo sin vida de Álvaro Prieto, el joven cordobés de 18 años encontrado entre dos vagones de un tren en las inmediaciones de una estación en Sevilla.

Se trata de una pregunta registrada en el Congreso en la que el grupo que lidera Yolanda Díaz pide a Sánchez que responda por escrito si la corporación "tenía conocimiento previo del tipo de imágenes que se iban a retransmitir en directo durante el programa Mañaneros de La 1", si fueron emitidas "con el consentimiento" de RTVE o qué medidas se adoptarán, entre otras cuestiones.

Voces a favor del reportero

No obstante, también han salido otras voces en defensa del reportero y el cámara que han grabado el sucesos y "que hacían su trabajo". Una de las más contundentes ha sido la de reportera e influencer Marta Riesco que, a través de sus stories de Instagram, ha querido mandar "todo mi a mor al compañero reportero y al compañero cámara que ha tendio que vivir una situsituación complicada. Si yo me pongo en su lugar no sabes qué decisión tomar porqué sabes que está en directo, se está viendo esa imagen, no sabes si narrarla, si no... En fin , no sé que habríamos hecho los demás en su lugar, por eso lo mejor es no juzgarlo", ha señalado.

Muchos usuarios han apoyado las palabras de Marta Riesco. "Totalmente de acuerdo", es una situación muy difícl. Pero también otras han censurado sus comentarios y la forma de actuar de los reporteros. "Te superas cada día,subirte al carro con un tema tan triste". "Lo primero era llamar a las autoridad que me imagino que es lo que habrá hecho y después no enfocar. Se podían haber evitado esas imágenes.".