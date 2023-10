Gloria Camila se encuentra inmersa en un nuevo periodo vital más alejado del ojo público. La colaboradora televisiva es muy abierta y comparte con sus seguidores cada cambio en su vida. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha dado un cambio en su vida y ahora se encuentra estudiando derecho sin prestar tanta atención al mundo mediático.

La que saltara a la fama tras su paso por Supervivientes junto a su novio de aquel entonces Kiko Jiménez decidió mantenerse al margen después de que la polémica salpicara a su familia a raíz del documental de su hermana Rocío Carrasco.

Por lo demás, vive con su novio David en Madrid, con el que lleva cuatro años, y cada vez luce más cambiada. Y es que la hija del tonadillero se ha sometido a varios retoques estéticos; entre ellos el más llamativo ha sido el cambio de color de ojos. La hija mayor de Ortega Cano llevaba un tiempo con esta idea en la cabeza antes de dar el paso hace unos meses. La influencer contó a la revista Diez Minutos que se sometió a una operación llamada "despigmentación" y que consiste en aclarar el iris.

Nuevo cambio

El primer retoque al que se sometió fue una hidratación de labios para hacerlos más carnosos y se sintió muy orgullosa del resultado. De todas formas, no todo es hacer; también ha decidido dejar aparte algún detalle que pertenecía a su pasado, como algunos tatuajes que ya no le gustaban. Entre los seleccionados, aquellos que se hizo junto a su exnovio Kiko Jiménez durante los cuatro años de relación. Esta misma decisión, por cierto, la había tomado un tiempo antes el mismo Kiko Jiménez.

No ha sido el único cambio al que se ha sometido, sin embargo. La influencer ahora ha hablado de otro cambio más en su estética y ha querido saber la opinión de sus seguidores. La hija de Rocío Jurado se ha puesto aparatos en los dientes y ha cambiado de look aportando un pequeño cambio: brackets de colores. La influencer ha mostrado su sonrisa y ha preguntado qué les parece: ""¿Os gusta de colorines?".

Un pasado que la persigue

En el mes de marzo Gloria Camila se abrió en canal con sus seguidores y confesó no encontrarse en su mejor momento vital. Lo anunció a través de su Instagram con una publicación de Instagram. "Jamás he indagado en mis temas de salud mental, más allá de lo que puedo expresar sobre mi exterior y como me siento. Pero nunca os he dado un informe médico, nunca os he dado el nombre de lo que tengo, ni la medicación que tomo, ni cuantas sesiones llevo de terapia. Bien. Hoy he decidido que, ni puedo ni merezco el ataque gratuito denigrante que recibo día tras día, sobre todo cundo salió en la televisión la serie documental En el nombre de Rocío".

La cosa no se quedó ahí. En el texto se desahogó por completo con todo este tema que la llevó a alejarse de la televisión: "Tengo un cuadro Ansiosodepresivo. Y esto diariamente me va tirando hacia abajo. No veo luz. No quiero dar pena, repito, pero si dejar claro que soy/somos de carne y hueso, que tenemos emociones, sensibilidad y corazón. Os abanderáis de feministas, de gente con criterios y solo sois escoria. No aportáis nada a este mundo ni al de mañana".