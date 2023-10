Marta Riesco siempre se ha mostrado muy abierta con sus seguidores. Por eso, cada vez que necesita decir una verdad, la dice sin ningún tapujo, ya sea hacia ellos o hacia sus "haters". Así es como hace unos días sacó una nueva faceta de justiciera reconvirtiendo a una persona que se dedicaba a mandar mensajes de odio a diestro y siniestro y le hizo darse cuenta de la importancia de tenerse a una misma en estima antes de criticar a todo el mundo.

Ahora ha sido ella la que ha tenido que salir a pedir disculpas a sus seguidores después de una de sus últimas compras. Y es que la influencer no deja de demostrar que tiene estilo hasta para combinar sus accesorios para la moto. De hecho, una de las últimas imágenes que la madrileña ha compartido ha sido un vistazo a su armario de ropa de fiesta.

No es que la influencer tuviera que buscar el traje más adecuado para algún evento próximo; sus amigas iban a hacer una visita a su casa y le tocaba ordenar todo para ser una anfitriona ideal, aunque esto le ponga nerviosa: "Estoy nerviosa porque están a punto de llegar mis amigas y ser anfitriona es muy complicado, a pesar de que he tenido una ayuda muy buena".

Riesco quiso hacer gala de un hogar de lo más ordenado después de haberse dado "una buena paliza" limpiando para no quedar mal con las visitas. Y es que resulta que sus amigas se van a quedar a dormir e incluso ha colocado la ropa que descansa en su habitación de invitados por colores. Todo para dejar a sus amigas con la boca abierta y digan "Hay que ver Marta Riesco qué ordenada es, cómo tiene todo...".

Antes había compartido con sus seguidores que sigue a tope con sus entrenamientos de boxeo, a los que se desplaza en su moto de color rosa. Y es que a la influencer le encanta este color, al nivel de que hasta su toalla de gimnasio y sus guantes son también de este color.

El motivo por el que temía "decepcionar" a sus seguidores ha sido precisamente que sus accesorios no terminaban de cuadrar con la moto. Y es que Riesco aún estaba a la espera de que le llegara uno de tono similar, aunque para esto tendría que esperar al menos una semana.

"Sé que os he decepcionado. Pero tranquilos. Ya me he comprado mi casco rosa y en breve podremos decir que sí, que no me falta detalle cuando voy en mi preciosa Pimkie", comentó la influencer. Sin embargo, una sorpresa llenó de felicidad no solo a Marta Riesco, sino también a sus seguidores.

Sin #chapamarta a la vista, Riesco ha desvelado lo que tanto tiempo llevaba esperando y que de hecho creía que todavía no iba a llegar: su viejo casco ha pasado al olvido después de recibir este en color rosa palo con detalles. Visiblemente emocionada, no ha tardado en posar con él en sus redes sociales y expresar lo contenta que está con su nueva compra, que ya queda ideal con su moto y su bolsa para ir al gimnasio: "Me muero, que me ha llegado mi casco. Ahora sí".