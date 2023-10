Nagore Robles está a punto de pasar por quirófano, tal y como ella misma ha compartido. La colaboradora televisiva ha empezado una nueva vida alejada de la ciudad junto a su mascota. Sin embargo, la tranquilidad no le ha durado mucho a Robles.

A pesar de todo el trabajo que tiene encima la colaboradora, ahora ha surgido un infortunio que va a suponer un parón en su carrera profesional y sus proyectos. Estas últimas horas la influencer se ha abierto con sus seguidores y ha respondido a sus preguntas acerca de su salud, del amor, etc.

En cuanto al tema relaciones, parece que la colaboradora aún se encuentra sanando algunas heridas. Aunque confiesa que a ella nunca la han dejado y que siempre lo ha hecho ella "con amor", ha reflexionado acerca del final de las relaciones: "Aferranos a un amor del pasado hará que te pierdas oportunidades preciosas del presente y del futuro. No le des tanto poder a algo que ya tuvo su ciclo confiá en ti y aprende de ti". En cuanto a su forma de amar, contó que era muy mimosa y "no tenía filtro" ni para las cosas buenas ni para las malas, como las conversaciones del "esto no funciona".

Sus seguidores también quisieron saber qué es lo que más feliz le haría en este momento de su vida y la influencer no dudó en hacer referencia a su estado de salud. "Poder estar súper sana de la espalada y ser libre para moverme como mi mente y alma necesitaran", confesó Robles.

Y es que no falta mucho para que la colaboradora tenga que pasar por quirófano para poner fin a sus problemas de espalda. La semana pasada Robles acudió al médico para que le hicieran unas pruebas porque no aguantaba más y allí se encontró con un pronóstico que la dejó en shock "Lo que pensaba que iba a ser una microcirugía, limpiar el disco y tal... no va a ser así. Es heavy que te expliquen con todo lujo de detalles lo que te van a hacer".

Detalles sobre la operación

Preocupados por su estado de salud, sus seguidores quisieron saber cuándo pasaba por quirófano; sin embargo, Robles no fue clara con su respuesta. "La fecha de la operación no la quiero compartir por el momento", comentó la colaboradora, cuyo principal miedo es la oleada de consejos que quiere evitar.

"Cuando tienes tantas dudas y tantos nervios el hecho de que te den más opciones a mí me da más nervios, angustia y dudas", explicó Nagore. La influencer pone toda su confianza en los profesionales que la están tratando y sus familiares, aunque sí que dará la noticia a sus seguidores el mismo día de la operación: "Cuando despierte de esa anestesia también lo compartiré".

No obstante, sí que hubo un detalle que quiso compartir, y es que la fecha "está cerquita". Estos días estarán llenos de citas médicas para Robles. Antes de terminar la ronda de preguntas, ha respondido a la duda de si había buscado segundas opiniones acerca de su espalda, a lo que reveló que de hecho ya va por la cuarta: "Hoy tengo quinta y sexta, así que imaginaos".

Esta última consulta no parece haber salido tan bien como pensaba y Robles ha salido de nuevo en shock, aunque tomará la mejor decisión posible y confiará en los profesionales. A las citas se suman las pruebas con la anestesista, contó Robles dolorida mientras paseaba por la calle, ya que se había olvidado de tomar las pastillas.