La influencer Noemi Salazar no está pasando por su mejor momento. Y es que la exintegrante de "Los Gipsy Kings" ha tenido que ingresar a sus dos pequeños en el hospital: "No paraba de vomitar".

Tal y como cuenta ella misma a través de sus redes sociales, llevaba un tiempo desaparecida porque no tenía "ni ganas, ni tiempo". Sin embargo, dada la preocupación de sus seguidores, ha decidido contar la última hora de salud de sus hijos Mimí y Antoñito, que se pusieron enfermos a la vez.

Mimí, que había tenido que ser intervenida quirúrgicamente hace unos días, no paraba de vomitar; mientras que el otro pequeño sufrió una fuerte descomposición. La influencer explicó que "la niña está mejor, al final la tuvieron que dejar en el hospital con una vía puesta, suero y medicamentos para que se le cortaran los vómitos. Llegó deshidratada".

En cuanto al pequeño, Noemí Salazar explicó que "lo he pasado fatal. Ese día empezó con cacas. Ha tenido un virus, no he salido de urgencias". Y es que Antoñito "cada vez iba a peor, tiene el culo en carne viva. Llora, chilla de dolor. Ayer fue desesperante, hizo 18 cacas en un día. Hoy le hemos vuelto a llevar a su médico, se ha pasado 40 minutos llorando. Era desesperante".

Sin embargo, estos no son los únicos males que ha sufrido la exintegrante de "Los Gipsy Kings", que tampoco ha querido ir más allá en su desgracia.

"Los Gipsy Kings" es un programa de televisión que ha dejado su huella en la escena mediática española. Esta serie, producida por Cuatro y K2000 Producciones, se centra en la vida de varias familias gitanas de diferentes regiones de España y ofrece a los espectadores una visión única y auténtica de la cultura gitana, sus tradiciones, valores y, a menudo, los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana.

El programa se estrenó en 2012 y rápidamente se convirtió en un fenómeno televisivo. A lo largo de varias temporadas, ha explorado la vida de familias gitanas en diferentes partes de España, permitiendo a los espectadores adentrarse en un mundo que a menudo es mal entendido y estereotipado. "Los Gipsy Kings" ofrece un enfoque más humano y realista sobre la vida de estas familias, destacando tanto las alegrías como las dificultades que enfrentan.

Una de las características más destacadas del programa es su enfoque en la celebración de las tradiciones gitanas. Los espectadores tienen la oportunidad de aprender sobre las costumbres, la música, la danza y la gastronomía propias de la cultura gitana. Las bodas gitanas, en particular, son un tema recurrente y permiten a los espectadores sumergirse en una festividad llena de alegría, color y música flamenca. La serie también muestra la importancia de la familia en la cultura gitana y cómo las relaciones familiares son fundamentales en la vida de estas comunidades.

Sin embargo, "Los Gipsy Kings" no se limita a mostrar solo los aspectos positivos de la cultura gitana. También aborda los desafíos que enfrentan estas familias en su vida diaria. Desde la discriminación hasta las luchas económicas, el programa pinta un retrato completo de la vida gitana en España. Al hacerlo, desafía los estereotipos negativos y proporciona una plataforma para el entendimiento y el respeto mutuo entre las diferentes comunidades.

Fenómeno

La serie se ha convertido en un fenómeno de la cultura pop en España y ha dado lugar a una amplia discusión pública sobre la representación de las minorías étnicas en los medios de comunicación. Si bien ha recibido críticas por parte de algunos que argumentan que perpetúa ciertos estereotipos, también ha sido elogiada por arrojar luz sobre una cultura que a menudo se encuentra marginada en la sociedad.

Uno de los aspectos más notables de "Los Gipsy Kings" es su elenco diverso y carismático. Las familias protagonistas son el alma del programa, y los espectadores se han encariñado con personajes como los Fernández, los Reyes, los Jiménez, entre otros. Cada familia aporta su propia dinámica, personalidad y perspectiva a la serie, lo que la hace aún más atractiva para el público.

El éxito de "Los Gipsy Kings" también ha llevado a la creación de varios spin-offs y programas relacionados que exploran la vida de las familias gitanas en diferentes contextos. Además, ha inspirado discusiones sobre la representación en los medios de comunicación y la importancia de contar historias auténticas y diversas.