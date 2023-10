La marquesa de Griñón, que con tanta ilusión se compró un pisazo de lujo muy cerca de la casa de su madre, ahora se arrepiente de hacerlo. Así lo aseguró ella misma durante su participación en El Hormiguero, el programa que presenta Pablo Motos, donde explicó el por qué de este arrepentimiento.

Y es que, según explicó, es un piso demasiado moderno y acristalado que tiene muy poca intimidad. "Es una casa muy moderna de esas acristaladas, entonces, realmente está hecha para que se te vea de todos lados. Es muy bonita sobre plano, pero creo que para mí no es la mejor idea", destacó.

Sin embargo, no es que vaya a deshacerse, al menos no de momento, de la propiedad, sino que ha puesto medidas. "He puesto plantas y lo han denominado así, bloqueo botánico", explicaba la propia Tamara señalando que "ahora los paparazzis ya no me pueden hacer fotos".

Boda

Después de una relación llena de altibajos, finalmente, la boda de la hija de Isabel Preysler se ha convertido en una realidad. Pocos podrían haber imaginado este desenlace hace unos meses, cuando la pareja sufrió una ruptura muy mediática. La relación de Tamara Preysler e Íñigo Onieva estuvo en la cuerda floja después de que se hicieran públicas unas controvertidas imágenes en las que se veía a Íñigo Onieva besando a otra mujer durante un festival de música en Estados Unidos. Esta ruptura ocurrió apenas unos días después de haberse comprometido. La propia Tamara Preysler compartió la noticia durante una conferencia de prensa, y se rumorea que pudo haber recibido una considerable suma económica a cambio, aunque los detalles exactos siguen siendo un misterio.

Los meses pasaron, y la pareja se encontró en público en un par de ocasiones, dando indicios de una posible reconciliación. Finalmente, su amor prevaleció, y la pareja decidió dar una segunda oportunidad a su relación. Para celebrar su reconciliación, disfrutaron de un romántico viaje al Polo Norte, que fue detalladamente documentado por la revista ¡Hola! con fotografías e historias sobre su escapada. Desde entonces, la pareja ha permanecido unida, excepto por un breve período en el que Íñigo Onieva viajó al otro lado del mundo por motivos laborales, mientras Tamara Preysler se centró en su trabajo.

Después de celebrar San Valentín juntos, Tamara no dudó en compartir algunos detalles sobre su inminente boda a medida que se acercaba el gran día. La pareja se mostró emocionada por los preparativos de la boda, que han sido seguidos de cerca por los medios de comunicación y sus seguidores. Tras la ceremonia, la pareja emprendió su luna de miel, marcando así un nuevo capítulo en su historia de amor. La boda y la luna de miel marcan un punto de partida en su vida juntos, y les desean una vida llena de amor y felicidad en su matrimonio.

El hormiguero

"El Hormiguero" es un popular programa de televisión español de entretenimiento que se emite desde 2006. Creado y presentado por Pablo Motos, se ha convertido en uno de los programas más icónicos de la televisión española.

El formato del programa se centra en entrevistas a celebridades nacionales e internacionales, música en vivo, humor y experimentos científicos, todo en un ambiente relajado y distendido. Uno de los elementos más destacados de "El Hormiguero" es la participación de las hormigas Trancas y Barrancas, que interactúan con los invitados y el público.

El programa ha sido reconocido por su capacidad para atraer a una amplia audiencia y su habilidad para mantener a los espectadores entretenidos. Ha recibido numerosos premios y ha contado con la presencia de una amplia variedad de invitados, desde estrellas de cine hasta científicos y músicos. "El Hormiguero" ha logrado crear un ambiente único en la televisión española y sigue siendo un programa muy querido por el público.