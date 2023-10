María Patiño y Socialité habían sobrevivido a todos los cambios que ha llevado a cabo Telecinco en los últimos meses y que comenzaron con la repentina y sonada cancelación de Sálvame a mediados de junio.

Ahora, Telecinco ha decidido llevar a cabo un cambio drástico en el programa del mediodía de la cadena y que se emite todos los fines de semana y los festivos. Pero calma, que María Patiño, Nuria Marín y el resto dele equipo siguen al pie del cañón.

Lavado de cara

¡'Socialité' cambia de imagen! Tras algo más de seis años, el programa por excelencia del fin de semana decide dar un cambio de imagen radical y modifica por completo su estilo. La nueva imagen de 'Socialité' es fresca, alegre y desenfadada, justo las palabras que definen al programa presentado por María Patiño y Nuria Marín.

María Patiño se carga a golpes el plató de #Socialité21O para dar paso a la nueva imagen del programa https://t.co/7p57bP0ffq 👈 https://t.co/8q0UEnr4sS — SOCIALITÉ (@socialitet5) 21 de octubre de 2023

Precisamente María Patiño ha dedicado unas emocionantes palabras al programa que tantos momentazos (y exclusivas) ha dado en este tiempo en antena: "Hace seis años y cuatro meses os saludé por primera vez y la verdad es que en ese momento ni el equipo ni una servidora no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar con todos ustedes, disfrutando cada fin de semana (...) Han pasado 721 programas y el equipo de 'Socialité', como bien saben, siguen trabajando y dando todo cada fin de semana con una única intención, la de mejorar porque ustedes se lo merecen (...) Yo siempre doy las gracias y no me cansaré de dárselas a ustedes, porque si no fuese por ustedes nosotros no estaríamos aquí".

Momentos incómodos

Socialité es un programa que va exclusiva tras exclusiva. Y sus reporteros no están exentos de vivir momentos desagradables. La vida de reportero no es nada fácil. Y mucho menos si estos profesionales trabajan en programas en los que deben ir con la pregunta complicada por delante, a sabiendas de que al entrevistado no le va a gustar y la reacción puede ser exagerada.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido en una de las conexiones de Socialité. María Patiño reacciona durante el directo de 'Socialité' tras escuchar las palabras que el actor Óscar Jaenada a una reportera que le preguntó sobre sus declaraciones acerca del independentismo, España y Cataluña. Nuestra presentadora ha salido en defensa de la periodista. va a estrenar, respondió sin ningún tipo de problema sobre el independentismo, Cataluña y el 1 de octubre: "Me dolió mucho ese día, lloré viendo cómo pegaban a mi gente". Además, puso el ejemplo de un divorcio de un matrimonio en la situación que vive España y Cataluña, cuando una persona ya no quiere más a la otra.

Todas estas declaraciones han generado un debate nacional entre todos los espectadores y, durante un acto publicitario, la reportera le preguntó nuevamente sobre esta polémica... algo que no sentó nada bien a Óscar Jaenada: "Debéis plantearos vuestra profesión, tú por lo menos".