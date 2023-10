La relación de Marta Peñate y Tony Spina parece ir viento en popa. La pareja, que sale de forma pública desde hace dos años, ha demostrado que en el amor no hay fecha limitada para empezar a construir un proyecto juntos.

Peñate, de 32 años, y Spina, de 34, cargan con un amplio repertorio de relaciones mediáticas que han provocado que lleven años en boca de todos. Sin embargo, este último año han venido a demostrar que lo suyo es real y que lo suyo va tan en serio que van a tener un hijo juntos.

Su paternidad tendrá que esperar después de las noticias sobre las escasas probabilidades de un embarazo de Peñate, pero ambos esperan que el bebé pronto esté en camino -más después del tratamiento por el que está pasando la influencer-. Lo que no ha tenido que esperar tanto tiempo, sin embargo, ha sido la primera de las compras que une a la pareja, y no es para menos.

Marta Peñate está de lo más emocionada con su nuevo coche, puesto que llevaba unos meses esperando para tenerlo en sus manos. Después de un pequeño cambio de planes con el color del vehículo, que en principio iba a ser de color negro, la influencer ya tiene en su garaje a su primer "bebé" junto a Tony Spina.

"Me he comprado mi primer coche. Ya tengo un coche en Canarias, pero el dinero no salió de mi bolsillo… quizás esa es mi emoción, que es algo que me he comprado yo. Bueno, realmente, es de Tony y mío. Será un tontería, pero es mi primera compra junto a él, y mi primer coche comprado por mí. Algo juntos, algo mío. Tenía que estar este recuerdo en mi instagram", publicó la colaboradora televisiva.

Peñate luce de lo más feliz con su nueva vida. Pese a que la audiencia la conociera escribiendo una historia muy distinta a la que ahora construye, estuvo a tiempo de hacer borrón y cuenta nueva y lanzarse de nuevo a la piscina con un nuevo amor después de su ruptura pública con Lester después de once años de noviazgo.

Peñate es sincera, eso sí, con su relación. Tanto es así que mucho de su contenido en redes sociales acerca de su novio son bromas y peleas entre ellos, dejando ver que son felices de todas las formas posibles. "Voy a ver el coche, que lo sepas, porque no es normal el control que me haces", anunció a través de historias de Instagram Tony Spina.

Ante la incredulidad de Peñate, ella contestó que no dijera ese tipo de cosas "porque la gente se las cree". Él respondió revelando una manía de su pareja desde que comparten el coche: "¿No es verdad que te saltan aplicaciones?: que si estoy en el coche, que si lo he apagado...". Peñate saltó en su defensa alegando que no sabía que la marca del coche cuenta con una aplicación que avisaba de estas cosas.

"Tú lo compraste porque sabías de la aplicación y del control, ¿verdad? No me parece bien", argumentó Spina, que aprovechó para repetir que lo iban a devolver. "Ojalá tuviera una cámara para grabarte", sentenció entre risas Marta Peñate.

Cada vez menos para ser mamá

Al parecer todo está yendo mejor de lo que los médicos se esperaban en cuanto al embarazo de Marta Peñate. Si todo va según lo previsto, ha revelado la influencer, el domingo de la semana que viene será la última vez que tenga que pincharse, y el miércoles siguiente tendrá lugar la punción ovárica por medio de la que le extraerán los óvulos.

"Esque ya queda un poquito menos", anunciaba emocionada la influencer en sus historias de Instagram.