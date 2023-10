Almudena Cid estuvo en el programa 'El novato' de Joaquín Sánchez y se sinceró en televisión como nunca antes lo había hecho. La ex de Christian Gálvez abría su corazón y se sinceraba sobre los durísimos momentos que vivió tras su separación y sobre el hecho de no haber sido madre junto al presentador, que a punto de cumplirse dos años de su polémica separación espera su primer hijo con Patricia Pardo.

"Cuando eres gimnasta, te das cuenta que en la vida, cuando te pasa una lesión, puedes hacer algo para recuperarte. Entendí que sacrificándome conseguía cosas. Y en la vida de pareja creí que sacrificándome también conseguiría cosas, pero cuando esa vida paró, me destrozó" ha confesado, admitiendo que "no me imaginaba una vida sin él y afrontar esa realidad no fue fácil" explicaba la deportista.

Además, Almudena confesaba que en estos años "he tenido que hacer un trabajo importante porque estuve muy mal, pero tenía que pasarlo. Ha significado el cierre de mi carrera deportiva. He entendido que mi valía depende de mí. No dejé de ser o tener lo que había construido como persona" porque "sentía que me había desenvuelto en el resto de mi vida desde un lugar donde yo no era la protagonista. Cuando pasó, dije 'Nadie me va a llamar. No voy a tener trabajos como actriz. No me va a salir nada. Me voy a hundir. Nadie me va a querer. No sé querer. Me empecé a ahogar. Veía todo negro".

Además, Joaquín no se anduvo con rodeos y le lanzó una pregunta muy directa a su invitada: "¿Has perdonado a Christian Gálvez?". "Sí, pero porque no tiene que ver con él, tiene que ver con perdonarme yo y aceptarme yo. No tiene que ver nada con la otra persona, todo es sobre mí, sobre cómo entendí la vida después de la gimnasia", respondió la deportista. "En el deporte yo he hecho sacrificios, y era consciente entre comillas. Entendía que sacrificándome conseguía cosas. Entonces en la vida en pareja creía que sacrificándome conseguía cosas", reconoció en el programa de Antena 3.

"Mi vida ha dado un vuelco"

Hace unos días, la penúltima invitada a este programa se ponía ante las cámaras de Europa Press y hacía balance del último año de su vida: "mi vida ha dado un vuelco y un vuelco donde me ha colocado de pie en vez de estar boca abajo".

Sin pelos en la lengua, Almudena confesaba que "ha sido un proceso de mucho trabajo personal y estoy orgullosa del camino que he recorrido. Creo que he tenido personas adecuadas también a mi alrededor y sobre todo porque no me esperaba que de aquel lugar en el que estaba, iba a estar en el que estoy ahora".

Por último, la exgimnasta evitaba hablar de sus palabras sobre Christian Gálvez: "creo que quedó bastante claro" y de mostraba rotunda al afirmar que "ahora estoy feliz con mi vida", dejando claro que ha pasado página de aquel mal sueño.