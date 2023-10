El embarazo de Tamara Falcó ha sido uno de los temas más comentados tras la boda de la pareja que, pese a sus altibajos en su relación, sellaron su amor en una preciosa ceremonia rodeados de tdos sus seres querids. Ahora, según las informaciones de sus allegados, parece que Tamara e íñigo están buscando la manera de aumentar la familia.

El padre ángel, por ejemplo, feliz por el matrimonio de Tamara Falcó, con la que mantiene una estrecha amistad, contaba el pasado viernes en Oviedo, ciudad a la que asistió con motivo de la celebración de la ceremonia de los premios "Princesa de Asturias" 2023, que "está feliz y bien bendecida" y, además, desvelaba que espera que dentro de poco tiempo puedan saborear la paternidad: "Ojalá y esperemos que la bauticen".

Fiesta tiene las imágenes

Sergio Garrido ha vuelto a 'Fiesta' y lo ha hecho, como siempre, con una gran exclusiva bajo el brazo: "¡Tamara Falcó podría estar ya embarazada de su primer bebé!" El paparazzi ha traído hasta el programa unas imágenes exclusivas en las que se ve a la Marquesa de Griñón entrando en una farmacia para hacer unas compras.

Inmediatamente después a tener las imágenes en su poder, Sergio se ponía en contacto con la persona que trabaja en esa farmacia para preguntarle acerca de lo que Tamara había comprado. Aunque la dependienta ni confirmaba ni desmentía, sí que se le escapaba una risilla delatora: "A mí esa risa me sonó a que sí, a que había comprado una prueba de embarazo".

Además, Sergio Garrido tiene informaciones que aseguran que Tamara e Íñigo han sido pillados hablando sobre el tema. Por si esto fuera poco, el reportero gráfico dice haber hablado con el hotel donde se alojaron y ha descubierto que ella no hizo uso del spa, algo que hace levantar las sospechas de algunos colaboradores.

Susana Uribarri no desmiente la información

Sergio Pérez ha aprovechado la información de su tocayo para ponerse en contacto con Susana Uribarri, la representante de Tamara: "Me ha dicho que no me puede decir ni que sí, ni que no, pero que si fuera así sería una noticia estupenda". Con estas palabras la representante estaría dejando muy abierta la posibilidad a que efectivamente Tamara ya esté embarazada tras someterse a un novedoso y natural proceso de fertilidad.

Pese a las informaciones y las pistas que indican que Tamara podría estar ya embarazada, la marquesa ha contestado al mensaje de Paloma Barrientos desmintiendo, o al menos eso parece, la noticia:

Yo me limito a lo que ella me ha dicho, ella no suele mentir, pero puede ser que responda así por prudencia, me ha puesto un 'jajajajaja, embarazo cero".