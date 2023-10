Nadie puede discutir el éxito que tienen Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javis. Actualmente están triunfando con la serie "La Mesías" y entre las muchas personas que han hablado de ello se encuentra Jorge Javier Vázquez quien, a través del blog que tiene en la revista Lecturas, les ha pedido trabajo. Hay que tener en cuenta que, tras la cancelación de Cuentos Chinos, el presentador no tiene proyecto a la vista.

Cuenta Jorge Javier Váquez que "La Mesías" "no es una serie cómoda y eso demuestra la enorme valía intelectual de Los Javis. Porque ellos ya saben hacer éxitos". Y destaca, además, que la pareja de directores siga vinculada a proyectos televisivos como "Mask Singer" para "no perder el pulso de lo cotidiano". Unas palabras que suenan a admiración por parte del entrevistador, quien también aprovecha para lanzarles una propuesta laboral: "Todo esto que he escrito sobre ellos es, además, una llamada de atención para que me hagan algo". Aunque asegura que, si no le hacen nada, les seguirá admirando de la misma manera.

Jorge Javier Vázquez, un destacado presentador de televisión y comunicador español, ha dejado una huella profunda en la industria del entretenimiento en España. Su fecha de nacimiento, el 25 de enero de 1970, marca el inicio de una carrera marcada por la versatilidad, el carisma y habilidades comunicativas.

La incursión de Jorge Javier en el mundo de la televisión se remonta a la década de 1990. Durante este período, desempeñó roles en programas de diversos géneros, pero uno de los puntos más destacados fue su colaboración con Ana Rosa Quintana en "Sabor a ti". Este magazine televisivo, que antes de ocupar las mañanas era una propuesta vespertina de Antena 3, constituyó un importante escalón en su carrera. No obstante, la fama llegó a su puerta cuando se convirtió en el rostro de "Aquí hay tomate" en 2003, un popular programa de crónica social. Su estilo afable y la destreza con la que abordaba temas polémicos lo convirtieron en un favorito del público, y el programa alcanzó un rotundo éxito.

Formatos televisivos

El currículum de Jorge Javier incluye una amplia gama de formatos televisivos, entre los que se cuentan talk shows, realities y programas de entretenimiento. Su versatilidad le ha permitido desenvolverse en diferentes contextos televisivos, y su habilidad para conectar con la audiencia lo ha consolidado como uno de los presentadores más respetados en España.

Uno de los hitos más significativos de su carrera ha sido su papel como presentador de "Gran Hermano", un reality show de gran popularidad en España. Su capacidad para conducir el programa y afrontar situaciones emotivas y controvertidas ha sido esencial para el éxito constante del programa bajo su dirección. Además, su labor en programas como "Sálvame" y "Sálvame Deluxe", que se mantuvieron en la parrilla durante 14 años, ha dejado una huella imborrable en la televisión española. Tras la cancelación de estos programas hace unos meses y una breve pausa por motivos de salud, Jorge Javier regresó a la televisión con un nuevo proyecto titulado "Cuentos Chinos", una propuesta que aspira a conquistar al público y competir con "El Hormiguero". Sin embargo, no logró su objetivo y fue cancelado.

Fuera de los reflectores, Jorge Javier Vázquez se ha destacado por su apertura respecto a su orientación sexual. Ha utilizado su influencia para abogar por la igualdad y los derechos de la comunidad LGBTQ+ en España, contribuyendo al diálogo sobre temas de diversidad e inclusión en el país.