Telecinco no está pasando por su mejor momento respecto a las audiencias. Algo que afecta a una de las grandes apuestas de la cadena, como es el programa TardeAR que presenta Ana Rosa Quintana. Pues bien, la presentadora se ha sincerado al respecto: "Nunca pedí venir a la tarde".

Ana Rosa habla sobre la situación actual para Informalia, donde cuenta que "Durante cinco meses estuve diciendo que no" a trabajar por la tarde en sustitución de Sálvame. Es más, asegura que "nunca me he llevado mal con La fábrica de la tele, no hay que confundir nunca en las guerras quién es el enemigo, que te aseguro que no somos nosotras".

La presentadora también asegura que el mejor presentador de la televisión es Pablo Motos, "me encanta, me parece un genio" y considera que Jorge Javier Vázquez "sigue siendo un valor y supongo que tendrá un papel seguro, hay veces que aciertas y otras que no, esto no te hace ni mejor ni peor".

Rica trayectoria

Ana Rosa Quintana es una destacada figura en el mundo de la televisión española con una rica trayectoria profesional. Iniciando su carrera en Radio Nacional de España, pronto dio el salto a la televisión en 1982, asumiendo la presentación de la edición nocturna del Telediario. Un año después, se embarcó en una etapa como corresponsal en Nueva York, trabajando para la Cope y colaborando con la revista Tiempo.

En 1987, Ana Rosa regresó a España y transitó por diversas emisoras de radio. No sería hasta 1994 cuando retornó a la televisión, uniéndose al equipo de Telecinco para presentar el programa "Veredicto". Posteriormente, se trasladó a Antena 3, donde se destacó con el programa de testimonios "Sinceramente Ana Rosa Quintana". Su versatilidad y capacidad comunicativa le permitieron adaptarse a una variedad de formatos televisivos, y luego pasó a copresentar "Extra Rosa" junto a Rosa Villacastín.

Tras su paso por "Extra Rosa", Ana Rosa dio un giro decisivo en su carrera con la conducción de "Sabor a ti", un programa que la catapultó al estrellato y la consolidó como una de las principales figuras de la cadena. En 2005, dio un salto a Telecinco para liderar "El Programa de Ana Rosa". Esta decisión estratégica llevó a una competencia directa con María Teresa Campos, quien se había cambiado a Antena 3 para presentar un magazine matinal. La rivalidad entre ambas presentadoras generó un intenso enfrentamiento por la audiencia, y Ana Rosa Quintana finalmente prevaleció, lo que resultó en la retirada del programa de la Campos de la parrilla televisiva.

Hoy en día, Ana Rosa Quintana continúa siendo una figura de renombre en la televisión española y ha asumido la conducción de "TardeAR", el programa de tarde de Telecinco. Su capacidad para conectar con la audiencia y su experiencia en una amplia gama de géneros televisivos la han convertido en un pilar fundamental de la cadena. Ana Rosa Quintana no solo ha demostrado su habilidad como presentadora, sino que también ha mantenido su relevancia y liderazgo en un competitivo mercado televisivo a lo largo de los años.