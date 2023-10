Hace unas semanas, las cámaras de Europa Press fueron testigo en exclusiva de un evento presentado por Christina Rapado en Alcalá de Henares, 'Famous Models Star', donde vimos a Carla Vigo desfilar... pero también había otros rostros conocidos como Miriam Saavedra, que no dudó en atender a la prensa y hablar sin tapujos sobre todas las polémicas que hay servidas.

Tras confesar su anécdota con Gerard Piqué públicamente, Miriam nos explicó de qué se trató ese momento en el que rechazó al exfutbolista: "En alguna oportunidad a lo dije: fui invitada a una mesa donde él casualmente estaba y lo rechacé porque soy fan de Shakira, pero ahí quedo y mira cuando me dijeron está el esposo de, aquel entonces, de Shakira yo lo rechacé porque soy fan de Shakira, qué voy a estar ahí compartiendo con gente comprometida y no tiene nada que ver con mi circulo".

La colaboradora de televisión nos desvelaba que cuando ocurrió esto "todavía no había salido público lo de clara y Shakira y yo soy muy respetuosa con los hombres casados y más aún que yo tenía a mi pareja al lado me fueron a llamar estando mi pareja al lado, fíjate, pero bueno, me pasa siempre estoy acostumbrada, no pasa nada, en fin, estoy acostumbrada, no he pasado palabra con él".

Como seguidora de la artista colombiana, Miriam aplaudía la actitud que está teniendo tras su ruptura sentimental: "¿hubo un límite cuándo se le engañó, puso la cara de alguna manera? No, hubo un límite, nadie tuvo piedad con ella, como fan y mujer me identifico totalmente con ella, hay que soltar las cosas, hay que decirlo, para qué".

Eso sí, la expareja de Carlos Lozano nos aseguró que Shakira "tiene el apoyo de sus familiares e hijos, yo le admiro, me parece muy valiente empoderarte en lugar de hundirte, ella podría estar en depresión o en un caso más triste pero ha remontado, ha hecho sus canciones que son todo un éxito y tiene todo mi apoyo, a mí me encanta".

Además, no descarta que el suegro de la artista tuviera algo que ver en la crisis de la pareja: "O sí, nadie sabe lo que pasa en cuatro paredes, ella se ha dedicado a escribir su vida y sus canciones, la mejor terapia y más aún con su talento y por qué no, si se le hizo lo que se le hizo, es horroroso lo que le ha pasado, te proyectas con tu esposo, con el padre de tus hijos, te proyectas una vida, además ella es cristiana, le han educado con valores y principios de la familia para toda a vida, pero bueno, ha pasado lo que ha pasado".

Por otro lado, Miriam se posicionaba a favor de Isabel Pantoja y nos dejaba claro que entiende que no fuera a la boda de su hija "soy pro respeto a la madre, y no digo que isa le falte al respeto, simplemente, pero hay cosas que hay que hablar".

La concursante de realities se ponía en la piel de la tonadillera y tampoco hubiese asistido: "Imagínate tú que todo el mundo te esté acribillando, todo el mundo esté hablando de ti ¿ves? Al contrario de lo que pasó con Shakira, Isabel ha tomado un camino, yo la noto un poco de depresión, depresiva, es triste, no hay que juzgarla, es difícil no llevarte bien con tus hijos y que tus hijos después de todo el esfuerzo que haces".

Por último, en cuanto a su situación sentimental, Miriam nos comentaba que está enamorada de una personas "anónima" y que prefiere no mantener ninguna amistad con su ex Carlos lozano... por lo que el amor le ha vuelto a sonreír.