Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javier, han confirmado que habrá una cuarta temporada de "Paquita Salas". Así lo han contado en el podcast de "La Pija y la Quinqui", alegrando a muchos de los fans de la serie que esperaban con ansia la continuación de la serie que protagoniza Brays Efe. Pero no solo eso, es que la pareja de directores también ha asegurado que habrá una sorpresa más que llegará antes que la cuarta temporada de "Paquita Salas".

"Vamos a decir una cosa que no hemos dicho en ningún lado y lo vamos a decir en exclusiva: habrá cuarta temporada en algún momento de 'Paquita Salas'". De este modo, los directores confirmaban la nueva temporada de la serie, aunque sin fijar una fecha en el horizonte. No han sido los únicos que han hablado últimamente sobre la continuación de la serie. Belén Cuesta también se pronunció al respecto hace muy poquito, asegurando que estaba convencida de que habría cuarta temporada, aunque no ha sido hasta ahora que los directores lo han contado.

Pero la cuarta temporada de "Paquita Salas" no es la única bomba que han soltado Los Javis en el podcast al que acudió el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la última campaña electoral. Y es que Calvo y Ambrossi guardan otra sorpresa que también alegrará a los fans de la serie. Se trata de un spin-off centrado en Noemí, uno de los personajes más queridos e interpretado por Yolanda Ramos. En tal caso, el spin-off se estrenará antes que la cuarta temporada de "Paquita Salas".

Se trata, sin duda, de uno de los mejores años para la pareja de directores que actualmente triunfan con "La Mesías" en Movistar+ y que tienen pendiente otros proyectos como "Vestidas de azul, la continuación de "Veneno"; o su participación como jurado de "Masked Singer: adivina quién canta" y "Drag Race España".

Huella indeleble

Javier Ambrossi, en colaboración con su compañero, el actor y director Javier Calvo, ha dejado una huella indeleble en el mundo del entretenimiento. Ambrossi ha destacado como escritor y director teatral, participando en la creación de exitosos montajes como el musical "La Llamada," que lo hizo merecedor del premio Broadway World al Mejor Director Artístico. Además, la pareja artística ha dado vida a la serie "Paquita Salas," que ha ganado tres Premios Feroz y un Premio Ondas, y han dirigido una aclamada adaptación cinematográfica de su musical "La Llamada."

Su incursión en el cine con esta película marcó su debut y les valió nominaciones a los Goya en las categorías de Mejor Dirección Novel y Mejor Guion Adaptado, así como una nominación al Premio Platino a la Mejor Ópera Prima. Ambrossi y Calvo también se han hecho merecedores del Premio Gaudí y el Fotogramas de Plata gracias a este proyecto.

El amplio alcance de Ambrossi en la televisión es evidente a través de su papel como presentador en el canal musical Fly Music de TDT y como reportero en el canal internacional Animax. Además, ha participado en programas como "Likes" en #0 de Movistar+.

Desde octubre de 2017, Ambrossi ha ejercido como profesor de interpretación en la nueva edición de "Operación Triunfo 2017," compartiendo responsabilidades con su compañero, Javier Calvo.

Un proyecto que marcó un hito en su carrera fue la serie biográfica "Veneno," que se estrenó en 2020 y narró tres etapas en la vida de Cristina Ortiz, conocida como "La Veneno." Co-creada por Ambrossi y Calvo, la serie contó con un elenco destacado, incluyendo a Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres. "Veneno" fue aclamada como una de las series revelación del año.

El reconocimiento por su contribución a la visibilidad LGTBI en el ámbito cultural llegó en el Día Internacional del Orgullo LGBTI de 2021, cuando el Ministerio de Igualdad de España y la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI otorgaron el Reconocimiento Arcoíris a la serie "Veneno." Javier Ambrossi recibió este honor en calidad de cocreador de la serie.