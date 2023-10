Cualquier cosa puede pasar en El Rosco cuando los marcadores están tan ajustados. Moisés y Óscar han llegado al momento crucial empatados a 21 aciertos, aunque el primero está sin fallos y el segundo ha cometido tres. La victoria apunta hacia el riojano, pero el madrileño está a sólo una respuesta de salvarse de la próxima Silla Azul.

Moisés ha ido ligeramente adelantado durante la primera vuelta, con jugadas de cuatro y cinco aciertos. En cambio, Óscar, tras un buen arranque de seis letras, ha ido de dos en dos, más lento pero asegurando. Su primer fallo ha llegado cuando intentaba empatar con su rival, con una L que le ha frenado la remontada.

Los dos concursantes se han encontrado finalmente en ese empate a 21. Sin embargo, justo en ese turno Óscar ha tenido su segundo tropiezo. Ya le ha tocado ir a la desesperada, incluso con un toque de humor al arriesgarse con la T. “Seguramente diga una chorrada, pero me hace ilusión decir esta palabra en televisión”, ha confesado.

Finalmente, Moisés se ha provlamado vencedor en un duelo épico. Pero, más allá de la victoria, uno de los momentos más destacados ha sido cómo ha felicitado óscar a su rival. Un momento que se ha visto fugaz en televisión, pero que demuestra la complicidad, amistad y respeto que hay entre estos dos rivales.

Las sinceras palabras de Óscar

De hecho, el propio Óscar publico un sentido mensjae con motivo de sus 25 programas en Paspalabra. Un texto en el que destacaba a su compañero Moisés y a todo el equipo que trabaja en el concurso de Antena 3. "Veinticinco programas ya en @pasapalabra. Veinticinco, con la uve de vértigo, vorágine, velocidad, vocabulario... De victoria, pero también de vicisitud y vaivén. De valentía, pero también de varapalo. Del vínculo ya estrechado con mi compañero y rival, @moises.laguardia, veterano en estas lides y virtuoso en tantos aspectos. El mejor espejo en que mirarse. Veinticinco programas en los que he podido conocer mejor al equipo y ser plenamente consciente del trabajo que supone un programa de esta complejidad. Suyo es el mérito de haber llevado a Pasapalabra por la mejor senda. Suyos, los desvelos también por crear, cuidar y equilibrar escrupulosamente las dificultades a las que nos enfrentamos. Los que nos sumergimos en esta locura bienvenida somos los mejores jueces para valorar este aspecto decisivo del concurso y agradecemos sus esfuerzos infatigables para ofrecer un duelo siempre justo. Veinticinco, con la uve de vida, que necesariamente hay que compatibilizar. Quizá sea uno de los desafíos más complejos a los que se enfrenta un concursante: encajar las jornadas laborales y las obligaciones personales con las grabaciones. Todo esto apenas se vislumbra en los programas, pero no lo perdáis de vista. Sed comprensivos y empáticos. Las circunstancias de cada cual no trascienden, y está bien que así sea, pero posiblemente no sean tan sencillas como alguno pueda llegar a pensar.".

Un programa muy especial

Hoy regresa Paspalabra con un programa de lo más especial. Con motivo de la noche de Halloween, el concurso presentado por Roberto Leal prepara un especial de miedo en el que prometen multitud de sorpresa.