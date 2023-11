Gran Hermano VIP está viviendo momentos de lo más convulsos. Tan solo unas horas después de que Gustavo Guillermo y Álex Caniggia hayan sido expulsados de la casa de Gran Hermano VIP por su comportamiento inadmisible, la organización explica los motivos. Una vez más ha sido Avilés el detonante de una discusión que provocó que él y Álex se enzarzaran en una nueva pelea en la que Gustavo... solo entró para separar.Como ya había sucedido en ediciones anteriores, la organizacón de Gran Hermano no ha permitido ninguna discusión subida de tono y por ello ha decidido que Álex y Gustavo- que terminó enfrentándose a su compañero por sacar de la pelea a Avilés- hayan resultado expulsados disciplinariamente en una edición que no deja de causar bajas. "¿A mí que he ido a separar? ¿A mí que soy el tío más tranquilo?" comentaba entre lágrimas Gustavo minutos después de conocer su expulsión en el confesionario.Sin lugar a dudas la mayor sopresa le esperaba a Gustavo en su regreso a casa y es que, cómo él mismo ha explicado en plató, terminó pidiendo ayuda a la Guardia Civil para poder entrar en su casa. A altas horas de la madrugada y en pijama, el que fuera chofer de María Teresa Campos volvía a su casa de la que no tenía llaves para entrar. Tras varios intentos, Gustavo se veía obligado a recurrir a la Guardía Civil para que fueran ellos los que le llevaran hasta la casa de su novia Ainhoa con la que se reencontró con un fuerte abrazo. Sin lugar a dudas una anécdota de lo más variopinta como broche final a un concurso por el que ha pasado mostrando su perfil más tranquilo.

Escándalo en Gran Hermano VIP por lo ocurrido en el interior: interviene la Guardia Civil Además, ha habido un sonado abandono. Javier Fernández era salvado de la expulsión durante el ‘Última hora’ de ‘GH VIP’, Lara Álvarez le comunicaba la noticia y el patinador no se mostraba del todo contento con esta noticia y es que había pensado la posibilidad de abandonar si no era el expulsado de la semana y ahora, ha tomado una decisión. La presentadora le emplazaba al ‘Ultima hora’ de esta noche para que le diera una respuesta a si quería marcharse del programa o continuar en la casa de Guadalix, respuesta que el concursante le ha dado a Lara Álvarez. Javier siente que su tiempo en la casa ha terminado, el patinador confesaba a sus compañeros que todos los días piensa en lo feliz que sería estando fuera de la casa, incluso Michael sin saber la decisión final, no podía evitar romperse al pensar que iban a ser las últimas horas con su compañero dentro de la casa. Y ha llegado el momento, Lara Álvarez ha hablado en la intimidad del confesionario con Javier. "He aprendido muchísimo, es una montaña rusa, lo que creo que he aprendido más es saber valorar lo que tenemos todos en nuestro día a día", ha explicado sobre lo que le ha dado el concurso y ha desvelado con quién de sus compañeros es más complicado convivir. Lara Álvarez entra en la casa Por primera vez en esta edición de 'Gran Hermano VIP', Marta Flich conectaba con Lara Álvarez en el directo de la gala. La ocasión lo merecía ya que las dos presentadoras iban a poder disfrutar de una de las galas más esperadas: ¡la de Halloween! Mientras Marta Flich lo haría desde el plató, Lara Álvarez viviría esta experiencia desde la casa caracterizada como un auténtico 'zombie'. "Buenas y terroríficas noches. No puedo hablar mucho porque estoy en la casa de Guadalix y los concursantes están muy pero que muy cerca", revelaba Lara. De pronto, la presentadora empezó a decir que escuchaba un extraño ruido y que se estaba encontrando mal. Momentos más tarde, Lara Álvarez estaba totalmente caracterizada de niña diabólica y metidísima en el papel. Desde el ascensor de 'Gran Hermano VIP', la presentadora sorprendía con sus dotes de interpretación. Lara Álvarez se derrite con Xuso Jones tras desvelarse que son pareja: "Yo, contigo, donde quieras!" No ha sido la única que se disfrazaba para la ocasión. El equipo de 'Gran Hermano VIP' también se habían convertido en zombies- Lo que los concursantes no podían imaginar era que la presentadora sería la protagonista de la primera parada del túnel del terror de 'GH VIP'. Uno por uno los participantes tuvieron que pasar por el ascensor de la casa y allí encontraron a la niña diabólica, que les asustó a más no poder. Ninguno de ellos adivinó que se trataba de Lara Álvarez. Al final de la gala de 'Halloween', la niña diabólica aparecía en el salón de la casa y volvía a asustarles. Tanto es así que incluso con su sola aparición Susana se marchó corriendo a una esquina. "¡Que soy Lara!", finalmente anunció la presentadora. Aunque a más de uno le costó creerlo.