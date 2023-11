Una de las grandes ausencias del funeral de María Teresa Campos fue Bigote Arrocet. El humorista sudamericano había sido la pareja, confidente y gran apoyo en la última etapa de la vida de la presentadora. Pese a que ya no estaban juntos y que la relación con las hijas de la comunicadora no eran las mejores, fueron muchos los que extrañó no ver por el velatorio ni la iglesia a Arrocet. Ahora, el cómico ha reconocido el verdadero motivo: no estaba en España.

Bigote Arrocet hizo esta revelación en el programa "Viajando con Chester" de Risto Mejide. El catalán, siempre inclemente con sus invitados, no dudó en repreguntar: "Pero si te has pasado toda tu vida viajando, ¿por qué no viniste?" "Iba a venir. Estaba en Perú, pero tuve que ir a Chile porque hubo un problema con unos documentos que tenía que escriturar. Volví a Chile y por eso no viajé antes. Si no, hubiese alcanzado a estar aquí aunque sea", argumentó Arrocet. El humorista reconoció también que no tenía claro si, de haber estado en España, hubiese hecho acto de presencia en la despedida. "No sé si habría ido al funeral. Si vas, porque vas... 'Este tío viene a lucirse...' y si no vas, "Es un desgraciado, por qué no vas...'", admitió. Además, Arrocet escuda su postura también en que ya hacía cuatro años que había roto su relación sentimental con ella. #EdmundoArrocet #RistoMejide #Cuatro #Mediaset 📺 ♬ sonido original - Cuatro @cuatrotv Edmundo Arrocet desvela el motivo por el que no asistió al funeral de María Teresa Campos 🔴 #MariaTeresaCampos #ViajandoConChester los miércoles a las 22:50 horas y en #Mitele Bigote Arrocet, un humorista que hizo carrera en España Bigote Arrocet es un humorista argentino-chileno que lleva más de tres décadas afincado en España. Saltó a la fama en 1974 haciendo el papel de mexicano en el programa de TVE "Un, dos tres... responda otra ve". También pasó por "Aplauso", "La ruleta de la fortuna" o, más recientemente, por "Supervivientes" o "Secret Story". Tras un primer matrimonio con la presentadora chilena Gabriela Velasco, estuvo casado con la odontóloga Rocío Corral Penna que falleció en 2012. Dos años después, en 2014, comenzó una relación con María Teresa Campos que duró hasta 2019. Un año después se hizo público que había estado saliendo con la presentadora Marta de Pablo. María Teresa Campos, primera feminista de la televisión La presentadora televisiva María Teresa Campos falleció 5 de septiembre, a los 82 años de edad, después de llevar más de dos años retirada del foco mediático y batallando con una enfermedad que sus hijas nunca quisieron hacer pública. Nacida en Tetuán, pero instalada en Málaga desde que cumplió un año de edad, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Málaga y sus primeros pasos en el mundo de la comunicación los llevó a cabo en Radio Juventud Málaga, donde participó en un concurso. A partir de entonces, su voz empezó a sonar con fuerza llevando a cabo diversas tareas radiofónicas. En 1964 se casó en Málaga con el periodista José María Borrego, un compañero de radio desde hacía años y el padre de sus hijas: Terelu Campos y Carmen Borrego. Siempre comprometida con la causa feminista, sus ansias de llegar a ser lo que siempre había soñado, María Teresa se muda a Madrid en 1981, nombrada ya Directora de Informativos de RCE tras una larga trayectoria en los medios de Málaga. Ese mismo año comienza a colaborar en el programa de televisión 'Esta noche', presentado por Carmen Maura y, tres años más tarde es elegida para los programas Estudio directo, junto a 'Marisa Abad', 'La tarde' y 'Diario de sesiones', todos ellos compaginados con la dirección y presentación de 'Apueste por una' en RNE. Conocida nacionalmente como María Teresa, fue Jesús Hermida quien cuenta con ello para 'Por la mañana' y desde entonces, se convierte en 'chica Hermida'. Sin descuidar su trayectoria en la radio, la comunicadora continua por los platós de televisión hasta 1996, cuando ficha por Telecinco y comienza a presentar y dirigir 'Día a día', programa con el que se le empieza a llamar 'la reina de las mañanas'. En 2004, María Teresa se marcha a Antena Tres con 'Cada día' y compitió con Ana Rosa Quintana, la 'reina de las tardes' por aquella época. Un año más tarde, después de 'perder' la batalla con Telecinco, la comunicadora se retira y, tras un año de descanso, vuelve con más fuerza que nunca. 'El laberinto de la memoria', 'La mirada crítica'... hasta que comienza en 2010 su tan querido '¡Qué tiempo tan feliz!', emitido todos los fines de semana hasta 2017, cuando grabó un docureality junto a sus hijas, 'Las Campos', además de sus muchas apariciones en otros espacios televisivos como invitada. El último proyecto que conocimos de María Teresa Campos fue 'La Campos móvil', donde entrevistó a Isabel Díaz Ayuso. Desde entonces, las apariciones de la comunicadora han sido contadas en los platós de televisión y también escasas las entrevistas que ha dado en la prensa escrita.