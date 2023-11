La que se avecina es una serie que triunfa con cada temporada. sus personajes son tan divertidos como queridos y algunos ya forman parte de la historia de la televisión como enrique Pastor, interpretado por José Luis Gil o Antonio Recio, al que da vida Jordi Sánchez.

El primerlleva apartado de las cámaras casi dos años tras sufrir un ictus. Su hija, Irene Gil, ha actualizado el estado de salud en el que se encuentra el actor de 'La que se avecina' a través de un post que ha colgado en sus redes sociales.

"Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así", empezó escribiendo la hija del intérprete en su cuenta de Instagram.

Posteriormente a estas palabras, Irene continuó siendo muy clara a la hora de informar de su padre, desvelando la realidad a la que se enfrentan: "Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello".

"Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto", sentenció Irene Gil en esta publicación.

Por su parte, Jori sánchez se ha sincerado en ‘Nude Project Podcast’ sobre los 23 días que tuvo que estar en coma. Vieron que me faltaba oxígeno y me durmieron veintitrés días”, cuenta Jordi Sánchez, que desvela las alucinaciones que sufrió ("creía que mi hijo había muerto") y los problemas que acarrearon tras estar esta veintena de días en coma: “Te despiertas como si tuvieras treinta y cinco años más”.

“No podía andar, no podía comer, cogía la tablet para ver una peli y me pesaba como si fuera una mesa… qué frágil es el cuerpo humano, estás haciendo una serie y, al día siguiente, no puedes ni andar”, añade el actor, que sentencia su relato con un desgarrador “todos nos podemos morir de un día para otro”, contaba.