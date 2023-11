Nagore Robles no pasa por su mejor momento, pero nunca pierde la sonrisa. Así lo demuestra en los stories que comparte con sus seguidores de Instagram, donde se muestra de lo más cercana con sus followers, que sobrepasan el millón en Instagram.

Ahora, permanece alejada de la televisión y pendiente de una compleja operación que le trae por la calle de la amargura. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' y ahora es colaboradora no ha podido acudir a su puesto en el debate porque a primera hora se enfrentaba a una cirugía. La suya ha sido una intervención planeada y según sus propias palabras "sencilla", pero a ella le ha resultado muy dolorosa y ha pasado muy mal rato.

Tras salir del quirófano, la vasca ha explicado cómo se encontraba y cómo ha estado en cada momento en esta operación. Nagore Robles lo adelantaba hace unos días y este fin de semana veía cómo los nervios ante la inminente intervención, le jugaban una mala pasada. Su estómago estaba especialmente revuelto y ella confesaba que tenía que empezar a escuchar más a su cuerpo.

Tratando de relajarse y horas antes de ingresar la que fuera novia de Sandra Barneda trataba de mantenerse ocupada para no dar muchas vueltas a la cabeza. Consciente de que esta intervención no la podía evitar porque su problema en la espalda se ha agravado, la influencer se ha resignado a dar este paso y ha contado cómo han sido los instantes previos a su cirugía.

"Ya salí de la infiltración. Es algo sencillo, aunque yo lo he pasado realmente mal", ha comentado a sus seguidores mientras se la puede ver en una imagen todavía en la camilla. Después de su intervención, Nagore Robles ha querido hacer un examen de ella misma y también agradecer el trabajo y paciencia que han tenido los médicos. Al verse en esta situación tan vulnerable y haciendo examen de conciencia de todo lo que ha ido pasando a lo largo de estas semanas tras de haber consultado con varios especialistas su caso, Nagore Robles se ha sincerado con su comunidad de seguidores. La presentadora e influencer siempre ha sido muy echada para adelante, pero esta situación la ha sobrepasado y ha sacado su lado más frágil.

"Pensé que era mucho más valiente para estos asuntos. Pero me he dado cuenta que la valentía también es ir acojonada a algo así. Agarrar la mano a un desconocido en la camilla y tener taquicardias hasta llegar a casa de lo nerviosa que estás", son las palabras con las que ha expresado cada una de las emociones que ha sentido ante su intervención.

Su relación con Sandra Barneda

Como mucas influencers con tantos seguidores, Nagore se ha sometido a varias preguntas de sus seguidores en Instagram. Preguntas de todo tipo que ella ha contestado sin ningún tipo de tapujo. Eso sí, una de las más recurrentes es sobre su relación con Sandra Barneda y "cómo se llevan en la actualidad".

Tirando de su particular sentido del humor Nagore Robles ha señalado que "nos deseamos todo el mal la una a la otra", ha comentado antes de reírse dando a entender que todo, evidentemente es irónico. Eso sí, ha pedido que por favor no le pregunten más sobre este tema y que la gente evite "montarse culebrones" donde no los hay.