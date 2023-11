El aislamiento de Gran Hermano a veces pasa factura a sus concursantes. Tanto días encerrado en un mismo lugar puede estresar a las personas (la pandemia fue ejemplo de ello para miles de ciudadanos. Pero, además, todo se complica cuando sabes que los demás si tiene esa 'libertad' y encima se acercan al lugar al que estás aislado a hacer comentarios que pueden no gustar e incluso pro Luján.

La casa de Guadalix no vive su momento más tranquilo y es que desde la marcha de Álex Caniggia sus seguidores se han acercado a la casa para clamar venganza por su expulsión y pedir la salida de Avilés, algo que no ha gustado nada a este y Laura Bozzo ha asegurado que así será.

"Vamos, 'Team Naranja' hasta el final. Hay que vengar la expulsión de Álex. Habitación azul fuera, Avilés a la calle", eran los gritos que se escuchaban desde el exterior, que José Antonio Avilés podía oír en primera persona mientras estaba en el jardín haciendo la prueba.

Cuando sus compañeros le preguntaban por lo que se había oído, Avilés aseguraba que no había dicho nada en concreto para él: "Ha sido en general, es su opinión, me da igual, no me entra ni frío ni calor". Pero tras decir esto entraba muy cabreado para comentar esto con sus compañeros: "Venir a gritar a una casa donde la gente está incomunicada hay que estar descerebrado".

"Yo le agradezco a la gente que viene, no es que sea descerebrado, es que es fan", le replica Laura Bozzo y él continúa hablando sobre esto: "Si vienes a gritar cosas buenas me parece muy bien, pero el fanatismo crea, precisamente, gente que pierde la cabeza por ciertas cosas. Cuando pides la expulsión de gente no es de estar muy bien".

Tras esto, en la habitación naranja Carmen y Laura se alegran de lo que se ha podido escuchar y Bozzo agradece con el alma que esta persona se haya acercado hasta la casa para gritar, además asegura que van a vengar la expulsión de Álex como grupo.

Llega la repesca a 'GH VIP'

Durante todo el debate de 'GH VIP', Ion Aramendi ha asegurado que había una noticia bomba que iba a sonar muy fuerte y así ha sido, cuando el presentador ha desvelado que habrá repesca y comienza en la gala del próximo jueves con Marta Flich, el plató y, más en especial, los concursantes que ya fueron expulsados, han saltado de alegría en directo.

Antes de que Ion abriera la caja que desvelaba la noticia los nervios se palpaban en el plató. "El próximo jueves en la gala con Marta Flich... la repesca arranca. Sé que hay muchas preguntas en el aire, todas esas preguntas tienen una respuesta el jueves. ¿cómo va a ser? ¿quién opta a la repesca? ¿Cuánta gente entra? ¿por qué entran? El jueves", ha explicado el presentador.

Al escuchar la noticia, la felicidad ha estallado entre los concursantes que ya han sido expulsados de la casa. El más efuivo ha sido Albert que no ha dudado en hacer la croqueta por el plató y tras esto ha corrido para lanzarse a los braos de Alex Caniggia, con el que se ha fundido en un fuerte abrazo.