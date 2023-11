Óscar se ha guardado lo mejor para el final. ¡Qué desenlace tan apasionante que se ha vivido en El Rosco! El madrileño ha adelantado a Moisés en su último turno y, por si fuera poca sorpresa, se le ha visto lanzado a por el bote. Sin embargo, se le ha acabado el tiempo, dejándole con las ganas de intentar la gesta.

Quizá ha acabado pagando un inicio bastante titubeante, con pocos aciertos y varios Pasapalabra. Frente a él, Moisés parecía coger carrerilla hasta que un estrepitoso fallo en la O le ha parado en seco… porque no es lo mismo “organizado” que “organizador”. Una letra lo cambia todo e, incluso, puede acabar decidiendo una victoria o una derrota.

El riojano ha sabido sobreponerse para acabar la primera vuelta con 18 aciertos. Al iniciar la segunda, ha probado suerte con una especie de deducción con la E que se ha convertido en su segundo error de la tarde. Finalmente, ha decidido plantarse cuando ha llegado a 21 letras en verde.

Con dos menos, Óscar aún tenía que remontar. ¡Y cómo lo ha hecho! Ha igualado esos 21 aciertos y, a falta de sólo cinco segundos, incluso se ha lanzado a por mucho más. Ha terminado con 23 letras

Óscar es un veterano de los programas de televisión en nuestro país. Por si no lo había conseguido con Los Dispersos en ¡Boom!, Óscar Díaz se ha estado ganando a todos los espectadores de Pasapalabra. Televidentes, como tú y yo, pero también a exconcursantes que siguen de cerca la evolución del programa.

Es el caso de Luis de Lama, antiguo concursante de Pasapalabra que también logró colarse en el corazón de todos nosotros, con unos duelos titánicos contra Pablo Díaz.

Y es que Óscar y Luis han coincidido en un torneo de golf, un evento en el que ambos se encontraban trabajando. Han compartido juntos apenas cinco minutos en los que han podido conocerse y trasladarse el mutuo respeto y cariño que se tienen, inmortalizando el momento en fotos.

Luis de Lama ha compartido en redes sociales una foto posando juntos con un mensaje muy emotivo, agradeciéndole su cariño y deseándole lo mejor en su etapa en Pasapalabra. “Los que hemos estado allí sabemos que no es tarea fácil”, le recuerda, felicitándole además por todo lo que está logrando.

Tal y como ha colgado el propio de Lama en su Instagram, los dos concursantes, unidos por su pasado en Pasapalabra se respetan mutuamente. "Un verdadero lujo poder compartir aunque sean 5 minutos con el increíble @oldgarcia. Gracias por tu cariño, es muchísimo lo que sabes, pero aún mayor la humildad con la que tratas y te das a la gente. Por supuesto tienes mi cariño y mi respeto para siempre. Y quiero mandarte toda la fuerza y darte muchos ánimos en esta aventura en @pasapalabra. Los que hemos estado allí sabemos que no es tarea fácil y si encima las cosas no vienen de cara el esfuerzo es titánico, pero ahí estás tú con esa sonrisa eterna, con ese positivismo galopante. Enhorabuena por todo y gracias por el ratito y el chute de energia", ha sido el nensaje completo que ha publicado en sus redes sociales

La emoción de Óscar

Óscar se ha sentido muy emocionado por sus palabras y, además de agradecerle comentando su publicación, teniendo la “maravillosa sensación” de que se conocen desde hace tiempo, también ha compartido una foto juntos en redes sociales. "Ostras, Luis, me emocionas. No no hemos coincidido mucho, pero tengo la maravillosa sensación de conocerte de siempre. Que la vida nos siga reuniendo", ha escrito el concursante.

Por su parte, Óscar también ha subido una foto con Luis de Lama acompañada de un divertido mensaje. "¿Cambio radical en el plató de @pasapalabra? ¡No! ¡Encuentro laboral maravilloso con @luisdlama en el @edamsotogrande!"