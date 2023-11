Tamara Falcó e Íñigo Onieva no paran. Desde que se dieron el 'sí quiero' el pasado 8 de julio en el palacio El Rincón son innumerables los viajes que han hecho, dispuestos a recorrer el mundo juntos y a pasear su amor a lo largo y ancho del planeta.

Tras su impresionante luna de miel en Sudáfrica, Tahití y Bora Bora -a la que siguió unas largas vacaciones en la costa gaditana- y cuando pensábamos que se tomarían un periodo de descanso para afrontar sus planes de paternidad con tranquilidad, los marqueses de Griñón han arrancado el curso con un sinfín de planes que han incluido escapadas a París, Roma -con la familia del empresario- o Ibiza.

Hace tan solo una semana la enamorada pareja viajaba a Dinamarca para conocer uno de los restaurantes más exclusivos y aclamados del momento, y sin prisa pero sin pausa, cinco días después volvían a hacer las maletas para disfrutar de un fin de semana tan romántico como intenso en la espectacular Costa Amalfitana italiana.

72 horas en las que Tamara e Íñigo han conocido las localides de ensueño de Amalfi, Positano, Salerno y Nápoles, recorriendo sus calles, enamorándose de sus monumentos y sus colores y degustando, como no podía ser de otra manera tratándose de dos apasionados de la gastronomía, algunos de los platos más populares de la cocina de la zona.

Un viaje que han retransmitido al detalle a través de sus redes sociales y en el que, como ha revelado la marquesa de Griñón, se han alojado en un exclusivo hotel enclavado en el Convento de Amalfi, cuyos precios non son aptos para todos los bolsillos. "Hemos pasado un finde de ensueño. Yo no conocía la costa Amalfitana y tan solo quiero volver. Espero que las fotos que publiquemos los próximos días os animen a venir porque es una joya única en el Mediterráneo", ha confesado Tamara.

Sin embargo, todo lo bueno se acaba y este lunes la pareja ha regresado a Madrid para retomar sus compromisos profesionales. Aunque para nuestra sorpresa, el único al que las cámaras de Europa Press han captado abandonando la terminal del aeropuerto de Barajas ha sido a Íñigo, que ha evitado revelar dónde se ha quedado su mujer.

Tan esquivo como siempre, y con su cámara de fotos colgada al hombro, el yerno de Isabel Preysler se ha centrado en su teléfono para ignorar las preguntas de la prensa, dejando en el aire cómo se lo han pasado en esta nueva y lujosa escapada romántica.

Impasible, Íñigo no ha dado ninguna pista sobre Tamara -¿se habrá quedado en Italia o por el contrario ha abandonado el aeropuerto utilizando el servicio premium para no ser vista mientras su marido se enfrentaba solo a la prensa?- y tampoco se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que no le admitieron en un prestigioso máster de negocios por su mala pronunciación en inglés.

Isabel Preysler protagoniza un especial de Navidad en Disney+

Isabel Preysler vuelve a realizar una incursión en la televisión en esta ocasión en versión "reality" con 'Isabel Preysler: Mi Navidad', que llegará el próximo 5 de diciembre a Disney+.

Se trata de dos episodios en los que muestra de cerca cómo vive una de las épocas del año más importantes para ella y su familia.

No es la primera vez que la madre de Tamara Falcó se presenta ante las cámaras, hace 25 años presentó el espacio 'Hoy en casa' en Telecinco y recientemente participó de manera divertida en 'Mask Singer', cuya productora se encarga también de este especial navideño.

Según ha comunicado este martes la plataforma, además de ella sus hijas Tamara Falcó y Ana Boyer participan en el 'reality' y ayudan a su madre preparar cada detalle.