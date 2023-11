Parece que Anabel Pantoja pasa por su mejor momento, tanto sentimental como profesional. Y de hecho, así lo ha declarado en sus redes sociales con una publicación en la que habla de "la persona que me hace más feliz".

Y no, no es su actual novio, con el que la sobrina de la tonadillera se muestra radiante, sino su estilista, al que cita en la publicación de las redes sociales, asegurando que, tras pasar por sus manos, "me siento como una modelo, literal".

Viaje a Madrid

Anabel, oriunda de Sevilla, emprendió su viaje hacia Madrid en busca de conocimientos como maquilladora, sumergiéndose en el fascinante mundo de los cosméticos bajo la tutela de su tía. Inicialmente, su incursión en la televisión se produjo en 2011 como colaboradora en "El programa de Ana Rosa" en Telecinco, marcando el inicio de una trayectoria diversa y emocionante.

Su presencia en la pantalla televisiva se consolidó durante su participación en "Mujeres y hombres y viceversa" entre 2013 y 2016, donde desempeñó el rol de comentarista. El año 2014 la vio enfrentarse al desafío de "Supervivientes", compartiendo experiencias con otras personalidades notables. En los años subsiguientes, se destacó como colaboradora en "¡Qué tiempo tan feliz!" y como concursante en "Levántate All Stars" en 2016, ambos programas transmitidos por Telecinco.

El año 2015 marcó un hito significativo con sus contribuciones al debate de "Gran Hermano 16" y su incursión en el programa diario "Sálvame", donde sus intervenciones, inicialmente esporádicas, evolucionaron hacia una presencia más relevante. Su popularidad creció exponencialmente, superando el millón de seguidores en Instagram, consolidándose como una figura destacada en las redes sociales.

Anabel dio un giro empresarial en 2018 al emprender un negocio de uñas y desempeñarse como diseñadora de una colección de bañadores, así como de la marca de joyas Lueli. Paralelamente, se convirtió en una influyente figura en las redes sociales, colaborando con la agencia Influgency. En 2021, diversificó aún más sus talentos con incursiones en el diseño de complementos.

El año 2019 la llevó a la casa de "Gran Hermano VIP", donde compartió experiencias con otros rostros destacados. En 2020, participó en "El tiempo del descuento", llegando hasta la final. Además, en septiembre de 2020, se convirtió en la primera participante de "Solos/Solas" en Mitele Plus.

El 2022 la encuentra nuevamente desafiando la naturaleza en el reality "Supervivientes", donde comparte espacio con personalidades como Kiko Matamoros y Desirée Rodríguez. Durante este tiempo, surgió una relación con el esgrimista español Yulen Pereira, que capturó la atención de los medios.

Su vida personal también ha estado en el ojo público, especialmente después de su participación en la gira de su tía Isabel por Latinoamérica. Sin embargo, los altibajos sentimentales no han detenido el ascenso de Anabel, quien ha demostrado con gracia y determinación su habilidad para disfrutar de la vida, consolidándose como una influyente figura de la "jet set" de los influencers españoles.