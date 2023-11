Hace tan solo unas horas parecía que Laura Escanes y Álvaro de Luna habían roto ese distanciamiento que se hacía evidente hacía unas semanas. Sin embargo, nada es lo que parece y sus fans siguen más confundidos que nunca acerca de lo que ha podido pasar entre la que era una de las parejas del momento.

Escanes se encuentra en un momento de cuidado personal, de centrarse en los suyos y de dejarse querer. Así lo muestra en sus redes sociales donde, de vez en cuando, deja caer algún que otro detalle sobre lo que corre por su mente. En días como hoy en los que la influencer no se encuentra muy bien de salud, lo mejor es el "automimo y tan a gustito", tal y como compartía en Instagram.

Por lo demás, parece que en lo profesional está siendo uno de sus mejores momentos. Laura Escanes ha vivido durante esta semana una montaña rusa de emociones con el estreno oficial de su primer proyecto como presentadora. La Travessa es un concurso de aventura extremo filmado en Cataluña que se emite en TV3 y que para ella ha sido sin duda alguna un motivo de orgullo profesional.

En lo personal, sin embargo, no ha compartido mucho más allá que algún enigmático mensaje. El que no fue para nada misterioso, sin embargo, fue el que compartió hace unas horas con motivo de un momento muy dulce en la carrera de Álvaro de Luna. No es ningún secreto que su hit Todo Contigo estaba cargado de simbolismo hacia la que en el momento de componer la canción era su pareja. No pasó desapercibida la imagen de de Luna subiendo a Escanes al escenario este verano en uno de sus conciertos para dedicarle el que es uno de sus mayores éxitos y que ahora le ha hecho ganador de un premio.

El artista hacía una pequeña parada en su gira internacional de conciertos con motivo de su último disco para acudir solo a la gala de Los 40 Music Awards en Santander. Allí hizo suyo el escenario intepretando Todo Contigo y no sería la única vez que esta canción le haría tener que subir. Álvaro de Luna se llevó el premio a mejor canción, pero Laura Escanes no estuvo entre sus agradecimientos.

Un distanciamiento más

Escanes, por su parte, sí que quiso reconocerle el trabajo al que fuera su novio durante este pasado año. Recordemos que la influencer confirmó la relación después de muchos rumores el dia de nochevieja con un vídeo en su cuenta de TIkTok. Laura Escanes reaccionaba al galardón de su ex pareja con un mensaje conciso enTwitter: "Todo contigo. Merecidísimo, y admirándote siempre".

Aquella publicación dio la vuelta a las redes y lanzó a muchos a hablar de una posible reconciliación. Sin embargo, todo parece apuntar a que no será así, ya que la influencer ha borrado pocas horas después el tuit. Álvaro de Luna nunca llegó a reaccionar de manera pública al mensaje que ya no se puede encontrar en sus redes sociales.

Pistas a medias

Lo único que el público sabe de primera mano acerca del distanciamiento entre una de las parejas del momento es lo que Laura Escanes dejó caer hace unos días por su Instagram: "En un capítulo del podcast que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento... pero ¿y cuándo no? En esos momentos cuesta infinito. Por eso ella tomó la decisión de no publicar según que cosas. ¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me dé muy bien. Y luego pasan estas cosas... y entonces qué.