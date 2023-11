El PP sacó este domingo a la calle a centenares de miles de personas en toda España para protestar contra la amnistía del 'procés'. Los conservadores aseguraron que movilizaron a "más de dos millones" de ciudadanos en total, una cifra que las delegaciones del Gobierno no secundaron ya que recortaron por mucho los datos del PP en cada territorio. En Madrid, el cálculo difirió entre el "cerca de un millón de personas" del PP y las 80.000 que cifró el Ejecutivo central.

El jefe de los populares, Alberto Núñez Feijóo, cerró la jornada del domingo satisfecho del éxito de la convocatoria y de que las protestas se hubieran desarrollado cívicamente. El amplio seguimiento que se vio en las calles de Madrid, desde Cibeles hasta bien entrada la calle Arenal, no tuvo parangón en otras comunidades como Cataluña, Galicia, País Vasco, Islas Baleares o Canarias. El PP sí sacó pecho de València (50.000 personas, aseguró), Málaga (52.000) y Santander (20.000).

Críticas por acudir: "No somos fachas"

A Carla Barber le ha caído una lluvia de críticas tras acudir a una protesta en contra de la ley de amnistía. La doctora especializada en medicina estética, modelo y exconcursante de 'Supervivientes' se ha defendido de los ataques por su opinión sobre el conflicto político al que se está enfrentando España. La canaria está volcada con la causa y ha respondido a los que la acusan de ser "facha" por su postura política.

Ha sido a raíz de la publicación de esta foto en las protestas en contra de las decisiones del Gobierno. Una imagen en la que se ven decenas de banderas de España y que le ha servido a los internautas para tacharla de "facha", entre otros muchos comentarios. "Horrible que te metas en política", "era de esperar que fueras facha", "si tanto te preocupa tu país, ¿por qué nunca te vimos en las manifestaciones por la sanidad pública?", "ojalá os indignarais tanto cuando se vulnera la Constitución en contra de derechos fundamentales como la salud o la educación", se puede leer en algunos de los muchos mensajes que ha recibido.

Ataques y críticas a las que Carla Barber ha hecho frente, defendiéndose a través de sus redes sociales. "No somos fachas. Aunque muchos intenten invalidar nuestro discurso con falacias, no podrán callarnos. Viva España y todos los españoles", ha expresado la doctora experta en medicina estética que se diera a conocer mediáticamente con su paso por 'Supervivientes', que ha continuado reflexionando sobre "el uso del adjetivo fascista".

"Su uso coloquial se ha extendido de forma que se usa para aludir, con tinte peyorativo, a los oponentes ideológicos aunque su ideología no sea fascista. El fin es desprestigiarle", ha puntualizado la también modelo y exMiss. "Amo a mi país. Estoy orgullosa de ser española. Quiero vivir aquí. Quiero seguir viviendo en un país democrático, en el que la justicia me ampare y las Fuerzas del Estado me defiendan en caso de ser necesario. Estoy muy preocupada por la situación en la que nos encontramos", ha reconocido la canaria a través de su Instagram.