Una conocida exconcursante de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, acudió al médico de cabecera para solventar un problema que tenía en un oído. Sin embargo, su reacción a la salida de la consulta fue verdaderamente impactante, ya que, como explicó "no tienen los recursos de un privado".

Ha sido en las redes sociales donde lo ha contado Sofía Suescun. La que fuera ganadora de Supervivientes y Gran Hermano, se ha dado cuenta de la situación de sanidad pública en Madrid. "El médico me ha explicado que no tienen los recursos de un privado, los utensilios necesarios, y que la única solución es aplicarme unas gotas (10 euros) para que se deshaga solo y vaya saliendo (no siendo efectivo al 100%)".

Ante esta situación, la influencer ha optado por acudir a un médico privado. "Por 60 euros más prefiero acabar con el problema de raíz y listo", señala, asegurando que "me ha impactado la situación actual de la sanidad pública en España". Y termina con una reflexión: "Hay que darle importancia a lo importante".

Vetada en Telecinco

Sofía Suescun ha experimentado un sorprendente giro en su carrera, pasando de ser uno de los rostros más demandados en la televisión a desaparecer por completo debido al veto impuesto por Telecinco. Desde entonces, su participación en cualquier programa del "Universo Sálvame" ha sido nula. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la inactividad, la exganadora de "Gran Hermano" ha diversificado sus horizontes con una serie de proyectos. En las últimas semanas, ha colaborado en trabajos para reconocidas marcas como Netflix o Amazon Prime Video.

Es relevante destacar que estas plataformas de video no buscan reclutarla como actriz, sino que buscan capitalizar su imagen. Y no es para menos, ya que Sofía Suescun se ha consolidado como toda una "it girl". Con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, ostenta el título de auténtica "influencer".

Originaria de Pamplona y nacida en 1996, Sofía Suescun saltó a la fama en 2015 al ganar "Gran Hermano 16". Posteriormente, participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa", lo que la introdujo en el "Universo Sálvame". En 2018, se destacó en "Supervivientes", llevándose nuevamente la victoria. Desde entonces, y hasta hace unos meses, era una presencia habitual en los platós de Telecinco.

