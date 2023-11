La vida puede dar vueltas inesperadas en poco tiempo. Un día puede ser protagonista de tu cadena o el centro de todas las informaciones, estar presentes en diferentes programas y ser, en definitiva, una estrella líder de audiencia y, al otro, perder ese trabajo y mantenerte alejado de la televisión.

Es el caso de Jorge Javier Vázquez y Marta Riesco, dos personajes opuestos que pasaron de estar en el prime time y en protagonizando portadas de prensa rosa a tener que dejar el medio en el que trabajaban debido a problemas con la productora o cadena o, simplemente, a un rechazo de la audiencia.

Pero, vayamos por partes. Marta Riesco comenzó como reportera en El programa de Ana Rosa, donde hacía diferentes entrevistas y reportajes en el espacio estrella de las mañanas de Telecinco por aquel entonces. No obstante, tras el final de la edición de Supervivientes, en la que Olga Moreno, actual pareja de Antonio David por aquel entonces, se alzó como ganadora, su presencia saltó de un segundo planodedicadod a lo profesional a convertirse protagonistata absoluta de varios programas de la cadena tras salir a la luz su romance con el ex de Rocío Carrasco. A todo ello hay que añadir que, justo en ese momento, se acababa de emitir la polémica docuserie 'Rocio: contar la verdad para seguir viva", en la que Rocío Carrasco rompía su silencio sobre su relación con Antonio David. El terremoto en Telecinco fue total. Antonio David fue despedido de la productora en la que trabajaba en programas como Sálvame, La fábrica de la tele. Riesco se convirtió en el foco de la ira de Jorge Javier y varios colaboradores del programa y perdió su puesto en El programa de Ana Rosa. Tras ser contratada en Fiesta, donde colaboró durante unatemporadaa, finalmente, la productora prescindió de sus servicios, tal y como ella manifestó en redes. El 24 de marzo de 2023, Riesco anunciaba su despido de la c adena a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales. "Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017 y en relación con la misma, solo voy a hacer las siguientes valoraciones:

- No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social.

- Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses. Pido a mis compañeros en los medios respeto sobre esta decisión personal.

- Quiero agradecer a tantos compañeros y compañeras de trabajo en UNICORN CONTENT y MEDIASET los buenos ratos que hemos pasado juntos en los últimos años. Algunos de ellos ya me han expresado su solidaridad con esta decisión totalmente inesperada y especialmente perjudicial en estos momentos, por las razones que ya podéis suponer", escribía.

Tiempo después salía a la luz que su relación con Antonio David había llegado a su fin y señalaba directamente a Rocío Flores en uno de los post que compartió en sus stories de Instagram para anunciar el fin del noviazgo. Riesco demostró que era "indestructible" pese a las adversidades y comenzó a promocionar marcas de ropa, cosméticos e incluso restaurantes de Madrid como influencer. Con más de 190.000 seguidores, la reportera ha generado una comunidad en la que muchas personas le mandan mensajes para celebrar sus publicaciones, apoyarla y divertirse con sus originales stories o post.

Eso sí, en más de una ocasión, Riesco ha confesado su deseo de volver a la televisión y trabajar nuevamente como reportera. Hace unos días, compartió con sus seguidores su estado de ánimo. Colgó un vídeo en el que dice que ella "he perdido amigos, trabajo y compañeros por mantener mi relación durante este año. Lo más importante es que he seguido a mi corazón, le pese a quien le pese". "A los que estéis pasando un mal momento, se puede lograr y no dejéis que os dirijan el corazón".

Auge y caída de Jorge Javier

El caso de Jorge Javier también ha sido de lo más llamativo. El presentador pasó de ser una figura intocable en Telecinco a ir perdiendo fuelle en la cadena. La audiecia de Sálvame comenzó a bajar notablemente, sobre todo a raíz, del mencionado documental de Rocío Carrasco. El presentador cogió una baja y no estuvo presente ni en los últimos programas de la última edición de Supervivientes ni en el final de Sálvame. Tras una sonada ausencia, el presentador catalán regresó a Telecinco con Cuentos chinos, un espacio de entrevistas que competía directamente con uno de los grandes pesos pesados de Antena 3, El Hormiguero. No obstante, la audiencia le dio la espalda y a duras penas el eespaciolograba llegar al 6% de share. Fue entonces cuando Telecinco decidió cancelar el espacio y Jorge Javier compartió una sincera refelexión con sus seguidores. "Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera, Wyoming y, por supuesto, a todo el elenco de Cuatro Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo Manuela Carmena: Seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda".

A partir de ese momento, Jorge Javier se ha mantenido alejado de sus redes y de la televisión. Mantiene so columna en Lecturas pero poco más. Navegando por su feed de Instagram, las imágenes publicadas son un cómputo de recuerdos con personajes que han pasado por Sálvame, momentos con su madre o recuerdos de viajes o televisión. Una de las fotos que sigue publicada es un selfie que se tomó con Marta Riesco cuando los dos trabajaban en Telecinco. "Marta Riesco. Mi nueva mejor amiga", se lee en la imagen. Un comentario de lo más llamativo, puesto que el presentador fue muy duro con la reportera desde Sálvame.