En medio de los rumores que circulan sobre la separación de Chenoa y el médico Miguel Encinas, la abogada y amiga cercana de la pareja, Cruz Sánchez de Lara, ha dado la cara para aclarar la situación y desmentir cualquier atisbo de polémica.

Sánchez de Lara ha afirmado: "No vais a encontrar nada de polémica porque no la hay. Hay veces que la gente se quiere mucho, pero las vidas son más difíciles de complementar, y pues realmente es que no vais a encontrar una pizca de morbo. No hay morbo, no hay polémica, son dos personas extraordinarias que se quieren, que han vivido un período de su vida muy bien juntos."

La abogada, conocida por su amistad cercana con la cantante y el médico, explica que la pareja ha pasado por momentos difíciles, especialmente durante la pandemia: "Después se han casado, es verdad, y han tenido una época de la vida muy bien juntos, pero yo creo que ella va a estar muy bien y él también".

Finalmente, Sánchez de Lara asegura que Chenoa se encuentra bien a pesar de la situación: "No es agradable para nadie, pero ellos lo han hecho muy bien. Yo creo que lo han hecho muy bien y estoy muy orgullosa de los dos, ¿eh? De Miguel también, son dos personas extraordinarias que han compartido momentos extraordinarios de su vida también."

Las palabras del padre de Chenoa y el enfado de Sandra Barneda

Carlos Corradani, padre de la artista con el que perdió el contacto hace más de 26 años y que ha asegurado que su hija sigue enamorada de David Bisbal. Además, el padre de Chenoa contó en 'Socialité' que no le sorprende "para nada. Eso fue una cosa por convenio, ella necesitaba escalar en niveles sociales y necesitaba alguien con apellidos’’.

En 'Así es la vida' ha tratado este tema. Un tema que ha encendido mucho a la presentadora del programa Sandra Barneda, posicionándose claramente a favor de la cantante y mandándola fuerzas: "Todo mi apoyo por las palabras tan crueles que ha pronunciado su padre. Me parece de las peores cosas que he escuchado". Por su parte, Antonio Montero, colaborador del programa, ha salido en defensa del padre señalando que quién era el malo. "El padre dice lo que piensa y el que va a preguntarle ya sabe como piensa el padre". Finalmente, Sandra Barneda no se ha cortado y ha expuesto lo siguiente, muy indignada: "Un padre que no se ha hecho cargo, que no conoce a su hija y cuando su hija debe estar pasando, lo haya dejado ella o no lo haya dejado ella, por un momento muy jodido, que diga que se casaba porque necesitaba ascender socialmente me parece una mamarrachada".

Anteriormente, ha dicho Antonio que para qué le preguntaban al padre. "No hay una mala pregunta, hay una mala respuesta. Preguntar es libertad de expresión", ha dicho Sandra. Antonio, por su parte, ha dicho que nunca el padre ha hablado bien de su hija, a lo que Sandra ha respondido que eso no le exime de ser un mamarracho. "Aunque tengas una mala relación con tu padre, te afecta mucho todo lo que diga tu padre. Desde aquí, Sandra Barneda te envía un abrazo Chenoa", ha concluido la presentadora.