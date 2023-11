Cambios importantes en Telecinco y, concretamente, en Gran Hermano. El programa 'Última hora' de ayer delr eality contó con una novedad importante y lanzó una bomba sobre su llamativo cambio de hora.

Pero, vamos por partes. Al 'Última hora' de 'Gran Hermano VIP' no le han faltado sorpresas, todos los concursantes esperaban que Lara Álvarez conectara con ellos en directo, pero no ha sido así, Ion Aramendi les ha dado las buenas noches y ellos han alucinado.

Las caras de sorpresa no han faltado al ver al presentador y este ha querido explicar el motivo por el que no estaba Lara Álvarez durante la noche: "No os preocupéis, estoy sustituyendo eventualmente a Lara Álvarez, hoy tenía un compromiso laboral muy imporante, pero mañana prometido por mí va a estar con vosotros y en un horario distinto". Lara Álvarez tenía un compromiso muy importante esta noche junto a Xuso Jones, el de conducir los premios 'GenZ Awards', en The Music Station, Madrid. El evento que reconoce el talento de los mejores creadores de contenidos digitales.

Además, respecto a lo que ha dicho Ion Aramendi de que el horario del 'Última hora' de mañana cambia, se refiere a que la gala pasa este miércoles a las 0:30 horas, será después del especial de informativos por la Investidura. Programa en el que se salvará a uno de los nominados, habrá alegato de los nominados y los concursantes se posicionaran entre Luitingo y Pilar, entre otras cosas.

Lara ÁLvarez, por su parte, ha valorado como "muy especial" el evneto que ha tenido que presentar. "Ayer fue una tarde muy especial…Premiamos el talento, el esfuerzo y la responsabilidad de los creadores de contenidos de nuestro país. Celebramos el cariño y el apoyo que nos regaláis los seguidores que habéis iniciado esta revolución, este boom sin precedentes. Y todo esto, de la mano del mejor compañero de ceremonias, @xusojones que energía bonita la tuya… por muchas veces más juntos!! Gracias @bulldogtv_es siempre es un placer volver a la familia. Enhorabuena @genzawards por esta iniciativa, la primera edición de muchas "

Crisis dentro de la casa

Pilar Llori todavía no sabe si seguirá en la casa de 'Gran Hermano VIP' y será finalmente ella la repescada, o por el contrario se tendrá que marchar. Eso lo decidirá la audiencia en la gala de este jueves. Pero hay algo peor: no se ha decidido por un team. No obstante, el equipo naranja se ha adelantado y la ha echado para poder hablar las cosas con claridad y con nadie de por medio.

Carmen Alcayde le ha preguntado que de qué team era. "Este es el cuartel general del team naranja. Álex no dejaría que estuvieras aquí. Las cosas nos las tomamos en serio", ha señalado la periodista, diciendo que si el jueves iban a nominar, la modelo tenía que tener claro de qué team era. Pilar se ha justificado diciendo que todavía no era ni concursante oficial, pero que con el otro team no se lleva nada.

Posteriormente ha salido de la habitación muy cabreada e indignada, consciente de que de alguna manera la querían fuera para hablar de sus cosas. Y es que el team naranja ya ha vivido quiebras y situaciones límite, y no quiere volver a pasar por lo mismo. Además, una de ellas salpicó directamente a Michael Terlizzi y ocasionó un auténtico huracán dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP' entre concursantes.

Por su parte, Alex Caniggia tiene claro que no hay un concursante "falso" en la casa de 'Gran Hermano VIP', ¡sino varios! 'El Mandi' los tiene muy detectados y les ha puesto nombre en exclusiva para la web de Telecinco. Para el exconcursante, que sigue a tope con su 'team naranja' compuesto por Laura Bozzo, Carmen Alcayde, Naomi Asensi y el ya repescado Albert Infante, Jessica Bueno "se hace la buena" pero él asegura que no ha perdido detalle de algunos comentarios que hace. Comentarios que según Alex también hace Luitingo, pero en este caso "a veces lo banco y otras no".