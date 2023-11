Todos tenemos claro que Pasapalabra es uno de los concursos más potentes de la televisión española. El formato ha triunfado por sus trepidantes pruebas y sus fantásticos invitados. Pero si hay algo que ha calado en los espectadores son los emocionantes duelos entre los concursantes, llegando a durar meses y enganchando a la audiencia para ver quién logra finalmente hacerse con el bote millonario.

Ahora mismo, Óscar y Moisés son los dos contendientes al título. Los dos jóvenes llegan al plató de Antena 3 diariamente para medir sus conocimientos en los difíciles roscos, generando simpatía entre los fans del concurso de perguntas liderado por Roberto Leal. Sin embargo, no siempre les sale todo lo que bien que quisieran. Las redes suelen tirar de hemeroteca ya han descubierto el pasado de Óscar, algo que no ha parecido agradar a los seguidores del famoso concurso.

Y es que Óscar no es debutante. El concursante es un experto en concursos de televisión, habiendo hecho papeles notables en Saber y Ganar y Boom, por ejemplo. Además, ya jugó a Pasapalabra en el pasado, cuando Silvia Jato era la presentadora. Por todo ello, la audiencia considera "injusto" que Óscar esté concursando frente a Moisés, un novato al que consideran más merecedor del bote. "No me parece justo que tíos como este, que llevan preparándose toda la vida para esto, lleguen y le quiten el bote a chavales que sí que lo merecen", escribe un usuario en redes.

Lo que caracteriza a "Pasapalabra" va más allá del juego en sí, destacando las historias personales de sus concursantes. Estos comparten sus motivaciones, ya sea la aspiración de ganar un premio significativo o el deseo de superar desafíos personales. Estas narrativas no solo generan empatía, sino que también establecen una conexión profunda con la audiencia.

La inclusión de concursantes veteranos que regresan para enfrentarse nuevamente al desafiante "Rosco" ha añadido una capa emocional adicional. La audiencia se involucra en relatos de perseverancia y redención, dando lugar a momentos memorables que trascienden la mera emisión del programa.

"Pasapalabra" no solo ha sido un fenómeno de audiencia, sino que ha dejado una huella indeleble en la cultura popular española. Las redes sociales se llenan de comentarios y memes relacionados con el programa, convirtiéndolo en un tema de conversación constante. Este impacto ha mejorado positivamente la percepción de los concursos televisivos en España, demostrando que un formato clásico puede reinventarse con éxito y mantener la atención del público a lo largo del tiempo.

A pesar del éxito, Orestes Barbero afirmó en una reciente entrevista con El País que no tiene planes de regresar al concurso. No obstante, como señaló, "nunca digas de este agua no beberé." Esta declaración ha suscitado diversas reacciones entre los seguidores del programa, algunos expresando su aprecio por Barbero y su participación en "Pasapalabra".