Las informaciones sobre los motivos de la ruptura de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas no dejan de sucederse desde que el pasado sábado el programa 'Fiesta' adelantó que la cantante se había separado un año y medio después de su boda con el prestigioso urólogo.

Si en un principio se especuló con un desgaste en la convivencia como la razón principal de su decisión de emprender caminos separados -algo que habría sucedido hace dos meses-, pronto surgieron los rumores sobre una posible infidelidad. Algo que no tardaba en negar rotundamente su entorno, asegurando que en ningún caso ha habido terceras personas en su separación.

La última de las teorías, formulada por 'Espejo Público', es que la pareja habría intentado tener un hijo. Chenoa, que padeció un cáncer de útero hace años, habría congelado sus óvulos con la esperanza de concebir un bebé y cumplir así su sueño de formar su propia familia con Miguel, que por su parte es padre de dos hijas de una relación anterior. Sin embargo, no lo habría conseguido, y esta imposibilidad de quedarse embarazada habría afectado profundamente al matrimonio.

Cansada de todo lo que se está diciendo sobre su relación, la cantante de 'Cuando tú vas' ha roto su silencio y ha dado la cara en la revista ¡Hola! Lo primero que ha querido dejar claro es que no se trata de una ruptura definitiva sino de una "separación temporal".

"Nos queremos y nos respetamos, pero necesitamos tiempo y tranquilidad" ha explicado Chenoa a la publicación, revelando que esta decisión que no ha sido fácil han pesado y mucho sus respectivas profesiones. Y es que como reconoce, conciliar su intensa vida social, sus grabaciones -compaginando 'Tu cara me suena' con el regreso de 'Operación Triunfo' y la grabación de su nuevo trabajo musical- y sus actuaciones con el día a día de un médico que tiene consultas, guardias y operaciones, es muy complicado.

"Simplemente es una cuestión de compatibilidad" asegura, negando la existencia de "terceras personas" en este 'stand by' en su matrimonio en el que, como revela, están pensando, meditando y valorando en una balanza su relación con la esperanza de retomarla en un futuro. Algo que su entorno más cercano -al que pilló por sorrpresa su ruptura- cree que sucederá pronto porque, como apuntan, Chenoa y Miguel están hechos el uno para el otro.

Nuevas rupturas

Aunque no trascendieron muchos más detalles, la noticia no tardó en saltar a todos los medios dejando perplejos a todos los fans de la cantante que le auguraban un futuro feliz junto a su marido. Y no solo sus seguidores, también amigos como el Maestro Joao.

Una semana después de conocerse la realidad, el Masestro Joao ha roto su silencio en la alfombra de los GenZ Awards para comentar una de las rupturas del año: "Pobrecita mi Chenoa, la verdad es que lo he sentido mucho", asegura. El astrólogo y presentador de televisión expresa su pesar por lo ocurrido y opina sobre la separación. Además, le lanza un mensaje de apoyo a la cantante: "Eres muy mona y guapa, no pierdas el tiempo".

2023 ha sido un año protagonizado por las rupturas. Desde Rosalía y Rauw Alejandro, meses después de comprometerse, pasando por Joe Jonas y Sophie Turner, tras cuatro años de matrimonio y dos hijas en común, hasta Álvaro de Luna y Laura Escanes, una de las relaciones de moda. El Maestro Joao hace su predicción para el próximo año. "La posición planetaria son unas asquerosas. Se posicionan para fastidiarnos la vida. entonces va a haber muchas ruptura, pero espero también que empiezan nuevas parejas", auguraba el vidente.