Atrás han quedado las publicaciones de Ana Obregón en las que se la veía feliz con su hija-nieta Ana Sandra. Y es que la actriz, presentadora y bióloga también se ha metido de lleno en política, sobre todo después del acuerdo político que ha hecho que Pedro Sánchez haya sido reelegido como presidente del Gobierno.

Y es que estos días, Ana Obregón, como otros famosos, ha querido dar la cara y expresar su opinión sobre lo que está ocurriendo en el terreno político. Y en el caso de la Obregón, la amnistía pactada por el PSOE con ERC y Junts la está sacando de quicio. De hecho, una de sus últimas publicaciones muestra vídeos en los que aparecen dirigentes del PSOE, entre ellos el propio Pedro Sánchez, rechazando la amnistía que finalmente han acordado.

Y no solo eso, también da cuenta con otra publicación muy visual que, en su opinión, "España está de luto" por culpa de Pedro Sánchez y su Gobierno.

Pero la Obregón no ha sido la única que ha hablado al respecto. También influencers como María Pombo o Carla Barber han hecho publicaciones en sus redes sociales en contra del acuerdo de Gobierno. Y Josep Pedrerol, reconocido periodista deportivo, no dudó en expresar sus opiniones durante su participación en 'El Hormiguero', siendo uno de los primeros en abordar la delicada cuestión política. Pablo Motos, el presentador del programa, no escatimó en plantear la pregunta clave sobre el momento político actual en Cataluña, con la amnistía y el pacto con Puigdemont en el centro del debate.

Ante esta interrogante directa, Pedrerol no titubeó al compartir sus pensamientos: "No me quiero creer que sea verdad lo que están diciendo que va a pasar". El periodista, como catalán, aprovechó la ocasión para rememorar los días tumultuosos vividos en Cataluña durante el referéndum del 1 de octubre. En ese contexto, reveló cómo esa etapa marcó un quiebre en la sociedad catalana, generando intensos debates familiares sobre política, algo poco común hasta ese momento.

Pedrerol señaló con énfasis que la sociedad catalana se vio dividida entre independentistas y no independentistas. Al abordar el tema del pacto entre el PSOE y Junts, expresó su incredulidad: "No puedo creer que alguien mercadee por siete votos". En su análisis, destacó la importancia del diálogo en la política, pero lamentó la falta de este elemento en la situación actual, señalando: "La política es el arte del diálogo, pero aquí no es tanto diálogo".

A pesar de sus comentarios críticos, Pedrerol enfatizó que no pretendía criticar a nadie y reconoció la complejidad de la política, caracterizándola como "el arte del diálogo", aunque destacó la escasa presencia de dicho diálogo en la situación actual. Este intercambio en 'El Hormiguero' reveló la postura clara y comprometida de Josep Pedrerol ante los desafíos políticos que atraviesa Cataluña.

La protesta y la expresión de opiniones en torno a la actual crisis no se limitan a un solo frente. Marta Lozano, Laura Matamoros y Tomás Páramo han elevado sus voces para abordar la situación. En particular, Tomás Páramo, con una considerable base de seguidores en redes sociales que supera los 300.000, profundizó en su análisis, subrayando que la magnitud de la crisis va más allá de lo ideológico. Él enfatizó que, a pesar de la promoción de una imagen de unidad y armonía, la realidad apunta hacia una de las divisiones sociales más significativas en la historia de España.

Estos comentarios de figuras públicas resaltan la diversidad de perspectivas y posturas dentro de la sociedad española ante la crisis en curso. Mientras algunos subrayan la importancia de la unidad, otros, como Tomás Páramo, argumentan que la realidad social refleja una fractura profunda. En definitiva, la variedad de voces contribuye a un diálogo más amplio y complejo sobre los desafíos que enfrenta España en el momento presente.