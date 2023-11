Los seguidores de la cantanta India Martínez están más que preocupados por el estado de la cantante, sobre todo después de una publicación en sus redes sociales donde aparece llorando y cuenta que "No puedo más".

Y es que la cantante no pasa por su mejor momento, ya que hace muy poco perdió a perrito Buddha y no pudo llorarlo en condiciones debido a que está hasta arriba de trabajo. Y de hecho ese "no puedo más", en el que la cantante explicaba que "necesito un descanso. Disfruto de cada cosa que hago y lo vivo como nadie pero hay días más difíciles que otros y cuando estás saturado todo te afecta y te pesa más. Vamos tan rápido hacia ningún lugar que no te da tiempo a saborear nada. Mira, ni si quiera tengo una foto guay en mi primera vez en Paris, no he tenido tiempo ni de visitar los lugares más bonitos de la ciudad, ni descansar bien, ni comer si quiera, ni asimilar dónde estoy… y encima con tos y mocos pa, todos lados. Pero ahí estáis vosotros para salvarme sin saberlo, me recibisteis como en casa, con tanta entrega y emoción que volvisteis mi día en uno bueno. Así que, ya deseando volver pero con más tiempo".

Esta publicación dejó desconcertados a sus seguidores, aunque finalmente hubo una nueva publicación en la que la cantante aparece con su perrito y cuenta que su mascota había fallecido un mes antes, y lo acompaña con imágenes de Buddha.

Huella imborrable

India Martínez, cuyo nombre completo es Jenifer Yésica Martínez Fernández, ha dejado una huella imborrable en el panorama musical español. Nacida en Córdoba el 13 de octubre de 1985, la cantante ha forjado una exitosa carrera con nueve álbumes de estudio, destacándose por su versatilidad y contribuciones al flamenco y la música pop.

Desde sus inicios, India Martínez ha cosechado reconocimientos, con dos candidaturas a los Premios Grammy Latinos en 2009, por Mejor Nuevo Artista y Mejor Ingeniería de Grabación con su álbum "Despertar". En 2013, su cuarto álbum, "Otras verdades", le valió una nominación como Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional. Además, ha sido galardonada con tres premios Cadena Dial y un premio Goya a la mejor canción por "El Niño" en 2015.

Su incursión en la música comenzó en 1998, cuando participó en el programa "Veo, veo", siendo finalista. Desde entonces, ha recorrido un camino lleno de éxitos, obteniendo premios y reconocimientos en diversos concursos y certámenes, como el Premio Especial a la Joven Promesa en un concurso de canción española en 2000.

India Martínez firmó su primer contrato discográfico con La Voz del Sur en 2003, lanzando su álbum debut "Azulejos de lunares" en 2004. Su segundo álbum, "Despertar", marcó un hito en su carrera al ser nominada a los Grammy Latinos en 2009.

A lo largo de los años, ha continuado lanzando álbumes exitosos, como "Trece verdades" en 2011, "Otras verdades" en 2012, y "Camino de la buena suerte" en 2013, todos alcanzando estatus de oro.

El álbum "Dual" en 2014 consolidó su estatus como artista versátil al colaborar con artistas nacionales e internacionales. Su séptimo álbum, "Te cuento un secreto", lanzado en 2016, debutó en el número 1 de los más vendidos en España en su primera semana.

India Martínez ha seguido sorprendiendo a sus seguidores con lanzamientos como "Palmeras" en 2019, marcando su octavo álbum de estudio. Su legado musical, junto con su premiada trayectoria, la ha convertido en una figura destacada en la escena musical española.